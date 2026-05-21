भारत टेक्स ऐप 2026 खरीदारों, सोर्सिंग सलाहकारों, भागीदारों और प्रदर्शकों के अनुभव को बेहतर बनाएगा : केंद्र

नई दिल्ली, 20 मई (आईएएनएस)। केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने बुधवार को भारत टेक्स 2026 इवेंट ऐप लॉच किया। यह एकीकृत डिजिटल प्लेटफार्म भारत के सबसे बड़े वैश्विक वस्त्र आयोजन में खरीदारों, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों, वक्ताओं, सोर्सिंग सलाहकारों, भागीदारों, प्रदर्शकों और आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है।

मंत्रालय ने कहा कि आधिकारिक भारत टेक्स 2026 ऐप इस आयोजन की ‘डिजिटल-प्रथम’ सोच को दर्शाता है और यह व्यावसायिक संपर्क स्थापित करने, प्रतिभागियों के अनुभव को बेहतर बनाने, डेटा-आधारित सहभागिता को सक्षम करने तथा भारत टेक्स 2026 के व्यापक पैमाने और महत्वाकांक्षा को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यह ऐप भारत टेक्स 2026 के लिए एक व्यापक डिजिटल सहयोगी के रूप में विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से पंजीकृत प्रतिभागी आयोजन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, प्रदर्शकों को खोज कर सकेंगे, बैठकें निर्धारित कर सकेंगे, आयोजन स्थल पर मार्ग दर्शन प्राप्त कर सकेंगे, लीड कैप्चर कर सकेंगे, ज्ञान सत्रों तक पहुंच बना सकेंगे और वास्तविक समय में अपडेट प्राप्त कर सकेंगे।

इस ऐप की एक प्रमुख विशेषता इसका एआई स्मार्ट असिस्टेंट है, जिसे प्रतिभागियों के लिए 24x7 संवादात्मक मार्गदर्शक के रूप में डिजाइन किया गया है। उपयोगकर्ता सरल भाषा में आयोजन से संबंधित प्रश्न पूछ सकेंगे और उन्हें आयोजन स्थल कार्यक्रम-सारणी, दिशा-निर्देश तथा अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की प्रासंगिक जानकारी प्राप्त होगी। यह सुविधा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के प्रतिभागियों को उपयोगकर्ता-अनुकूल और त्वरित डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से सहायता प्रदान करेगी।

मंत्रालय ने आगे कहा कि यह ऐप भारत मंडपम में उन्नत नेविगेशन और दिशा-निर्देश सहायता भी प्रदान करेगा। प्रतिभागी फ्लोर प्लान देख सकेंगे, बूथ खोज सकेंगे, कंपनियों का पता लगा सकेंगे तथा आयोजन स्थल के भीतर स्टॉल-स्तरीय दिशा-निर्देश प्राप्त कर सकेंगे।

वैश्विक खरीदारों और व्यापारिक आगंतुकों के लिए प्रदर्शक खोज मॉड्यूल विभिन्न प्रदर्शक श्रेणियों में व्यवस्थित खोज और फिल्टरिंग की सुविधा प्रदान करेगा। उपयोगकर्ता कंपनियों को नाम, उत्पाद श्रेणी और प्रदर्शक प्रकार के आधार पर खोज सकेंगे, जिससे वस्त्र मूल्य श्रृंखला में लक्षित सोर्सिंग और केंद्रित व्यावसायिक बातचीत संभव हो सकेगी।

भारत टेक्स 2026, जो 14-17 जुलाई 2026 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित होगा, में वैश्विक वस्त्र उद्योग से 7,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदारों और 1,30,000 से अधिक व्यापारिक आगंतुकों के शामिल होने की उम्मीद है।

इसका आयोजन भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन द्वारा किया जा रहा है, जो 11 वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग निकायों का एक संघ है। इसका आयोजन केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है।

--आईएएनएस

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