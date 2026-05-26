अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

भारत और कनाडा के आर्थिक संबंधों में बड़ा बदलाव, मुक्त व्यापार समझौते पर मिशन मोड में बढ़ रहा काम

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 26, 2026, 03:54 AM

ओटावा, 25 मई (आईएएनएस)। कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा कि भारत और कनाडा एक डील पर काम कर रहे हैं, जिसमें भारत से अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस डेलिगेशन आएगा।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल साथ के संयुक्त बयान में सिद्धू ने केंद्रीय मंत्री गोयल का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा, “हमारी आर्थिक साझेदारी के मामले में भारत के साथ और ज्यादा सहयोग करने के लिए बहुत उत्साहित है।”

उन्होंने कहा कि वह देश भर के व्यवसायिक समुदाय, वाणिज्य मंडल और उनके स्टेकहोल्डर्स से सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री गोयल का यह दौरा मार्च में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) और सीएडी 2.6 बिलियन यूरेनियम डील के साथ बहुत सही समय पर हुआ है।

कनाडाई मंत्री सिद्धू ने कहा, “यह बहुत जरूरी है, यह अगले 48 घंटों में होने वाली बैठकों पर आधारित होगा, हम अपने चीफ नेगोशिएटर्स के साथ बैठेंगे, दो राउंड हो चुके हैं, हम साथ मिलकर काम करेंगे, इस साल डील पक्की करने के लिए हमारे बीच बहुत सारी व्हाट्सएप डिप्लोमेसी होगी।”

उन्होंने यह भी बताया कि वह इस साल के आखिर में एक टीम, एक कनेडियाई व्यापारिक मिशन, को भारत ले जाएंगे ताकि मंत्री गोयल की ऊर्जा को मैच किया जा सके जो वे कनाडा में लाए थे।

पीयूष गोयल ने संयुक्त मीडिया संबोधन के दौरान कहा, “कुछ महीने पहले ही (कनाडा के) प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत आए थे और यह आठ साल में किसी कनाडाई प्रधानमंत्री का भारत का पहला दौरा था, लेकिन मुझे लगता है कि इसने कनाडा और भारत के एक-दूसरे को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है।”

उन्होंने कहा कि इससे भारत-कनाडा के संबंध में पूरी तरह से बदलाव का रास्ता बन गया है, मिशन मोड में नए एजेंडा, नए लक्ष्य तय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह दोनों पक्षों की स्पीड और इरादा साफ देख सकते हैं, जो भारत और कनाडा के लोगों की खुशहाली के लिए मिलकर काम करने और दोनों देशों को बिजनेस के मौके देने के मामले में बहुत बढ़िया है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्रियों ने उन्हें इस साल के आखिर तक या उससे पहले एक बड़े नजरिए के साथ मुक्त व्यापार समझौता को पूरा करने का काम दिया है, लेकिन 2030 तक हमारे व्यापार को अभी के 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर से तीन गुना बढ़ाकर 50 बिलियन डॉलर करने का काम दिया है।

भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, “कनाडा और भारत, दो बहुत अहम अर्थव्यवस्था, दो लोकतंत्र, दो तरह के लोग जो न सिर्फ हमारे दोनों देशों की मिली-जुली खुशहाली में यकीन रखते हैं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक शांति और सुरक्षा में हमारे अपने योगदान में भी यकीन रखते हैं, यह एक ऐसा संबंध है जो आने वाले सालों में बहुत जरूरी होने वाला है।”

--आईएएनएस

केके/डीकेपी

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