अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

भारत और ब्राजील के बीच तेजी से बढ़ रही आर्थिक साझेदारी : हरदीप सिंह पुरी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Oct 16, 2025, 05:50 PM

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि भारत और ब्राजील के बीच आर्थिक साझेदारी तेजी से बढ़ रही है और कई नए क्षेत्रों में दोनों देश साझेदारी बढ़ा रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री की ओर से यह बयान ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन से चर्चा के बाद दिया गया।

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दोनों देश बायोफ्यूल के साथ कई नए क्षेत्रों में साझेदारी कर रहे हैं। भारत-ब्राजील ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस के संस्थापक देश हैं और आज 32 देश इसके सदस्य हैं।

उन्होंने आगे कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी तेजी से बढ़ रही है और मुझे विश्वास है कि कई अन्य क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाएं हैं। हम हर साल ब्राजील से लगभग 2.5 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदते हैं। हमारी कई कंपनियों ने ब्राजील की कंपनी पेट्रोब्रास के साथ लंबी अवधि के समझौते किए हैं, और मुझे लगता है कि हम और भी अधिक खरीद सकते हैं। हम ब्राजील को हाई-स्पीड डीजल और विमानन ईंधन भी बेच रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि हमारा सहयोग चाहे वह नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में हो या बायो फ्यूल या अन्य क्षेत्रों में, इसमें और वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। उपराष्ट्रपति अल्कमिन के साथ मेरी चर्चा निश्चित रूप से ऊर्जा क्षेत्र के संदर्भ में थी, जहां हम मिलकर काम कर सकते हैं। ब्राजील में हमारा लगभग 3.5 अरब डॉलर का निवेश है।

पुरी ने कहा कि मुझे लगता है कि ओएनजीसी और पेट्रोब्रास ने हाल ही में तटीय अन्वेषण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एक ऐसा सफर है जो कई साल पहले लूला के पहले के प्रशासन के दौरान शुरू हुआ था और अब गति पकड़ रहा है।

--आईएएनएस

एबीएस/

