भारत-न्यूजीलैंड एफटीए बातचीत का चौथा राउंड निवेश के अवसरों पर रहा केंद्रित : पीयूष गोयल

Nov 07, 2025, 04:08 PM

नई दिल्ली, 7 नवंबर (आईएएनएस) । केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अपना न्यूजीलैंड का दौरा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "मैंने अपने दोस्त और काउंटरपार्ट टॉड मैकक्ले के साथ मीटिंग कर अपना न्यूजीलैंड का दौरा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।"

उन्होंने भारत-न्यूजीलैंड एफटीए बातचीत के चौथे राउंड को लेकर जानकारी देते हुए कहा, "भारत-न्यूजीलैंड एफटीए बातचीत का चौथा राउंड गुड्स मार्केट एक्सेस, सर्विसेज, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन के अलावा निवेश के अवसरों पर केंद्रित था।"

केंद्रीय मंत्री गोयल ने अपने न्यूजीलैंड दौरे को लेकर बताया कि उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड दोनों के बिजनेस लीडर्स के साथ भी बैठकें कीं और कई इवेंट्स में हिस्सा लिया।

उन्होंने कहा, "मेरे द्वारा दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स के साथ मीटिंग करना और इवेंट्स में भाग लेना मजबूत पीपल-टू-पीपल और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है।"

केंद्रीय मंत्री ने अंत में कहा कि हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच बढ़ती रणनीतिक और इकोनॉमिक कनवर्जेंस के साथ एक बैलेंस्ड, कॉम्प्रिहेंसिव और आपसी फायदों वाले समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए बेहद उत्सुक हैं।

इससे पहले, एक पोस्ट में केंद्रीय मंत्री गोयल ने बताया था कि वे अपने काउंटरपार्ट टॉड मैकक्ले के साथ ते पुके कीवीफ्रूट के बगीचे में भ्रमण के लिए गए थे। इस बगीचे में अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने भारतीय किसानों से खास बातचीत की। उन्होंने किसानों द्वारा किए गए भव्य स्वागत का आभार भी जताया।

इस भ्रमण को लेकर उन्होंने पोस्ट में लिखा, "मैंने भारतीय किसानों से बगीचे की वैरायटी, क्वालिटी, खेती के तरीकों और सस्टेनेबिलिटी की कोशिशों पर एक प्रोडक्टिव बातचीत की। साथ ही प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी बढ़ाने की कोशिशों के बारे में भी बेहद कीमती जानकारी मिली।"

केंद्रीय मंत्री गोयल ने न्यूजीलैंड में भारतीय लोगों के साथ ही देश के राष्ट्रीय गीत वन्‍दे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया।

--आईएएनएस

एसकेटी/

