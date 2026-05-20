भारत-नॉर्डिक संबंधों में नया अध्याय, ओस्लो में पीएम मोदी ने बताया ग्रीन टेक्नोलॉजी साझेदारी का विजन

ओस्लो, 19 मई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को घोषणा की कि भारत और नॉर्डिक देशों ने अपने संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस रणनीतिक साझेदारी के तहत स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल तकनीक और डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक को भारत की प्रतिभा के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए भरोसेमंद समाधान विकसित किए जाएंगे।

मंगलवार को ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बाद नॉर्डिक देशों के नेताओं के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज हमने भारत-नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है।

इस साझेदारी के जरिए हम आइसलैंड की जियोथर्मल और मत्स्य पालन क्षेत्र की विशेषज्ञता, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक क्षेत्र में विशेषज्ञता, और सभी नॉर्डिक देशों की समुद्री व सतत विकास से जुड़ी क्षमताओं को भारत की प्रतिभा के साथ जोड़ेंगे, ताकि पूरी दुनिया के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।

पीएम मोदी ने कहा कि अनुसंधान और नवाचार भारत-नॉर्डिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। दोनों पक्ष विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच सहयोग को बढ़ाएंगे और आर्कटिक तथा ध्रुवीय अनुसंधान में भी साझेदारी को मजबूत करेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि नॉर्डिक देशों के निवेश फंड भारत की तेज आर्थिक वृद्धि में अहम भागीदार बन रहे हैं। हाल ही में हुए भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौते को उन्होंने संबंधों में स्वर्णिम युग की शुरुआत बताया।

पीएम मोदी ने कहा, “पिछले 10 वर्षों में हमारे द्विपक्षीय व्यापार में लगभग चार गुना वृद्धि हुई है। नॉर्डिक देशों का निवेश भारत की विकास यात्रा में तेजी से बढ़ा है और इससे दोनों पक्षों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ हुआ है तथा हजारों रोजगार पैदा हुए हैं।”

उन्होंने कहा कि भारत ने हाल ही में नॉर्वे, आइसलैंड और अन्य ईएफटीए देशों के साथ व्यापार समझौते को लागू किया है और भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता भी संपन्न हुआ है, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन भी शामिल हैं।

पीएम मोदी ने कहा, "अक्टूबर 2025 से नॉर्वे, आइसलैंड और अन्य ईएफटीए देशों के साथ हमने व्यापार और आर्थिक साझेदारी लागू की है। कुछ ही महीने पहले हमने भारत-ईयू एफटीए किया, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन भी भागीदार हैं। इन व्यापार समझौतों से हम भारत-नॉर्डिक देशों के साथ संबंधों में नए स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने भारत और नॉर्वे के संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी का स्वरूप देने का निर्णय लिया है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ग्रीन टेक्नोलॉजी साझेदारी से हम आइसलैंड की जीरो थर्मल इंफिसियरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों के मैरिटाइम में सस्टेनिबिलिटी की विशेषज्ञता को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।

इस यूनिक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के गठन से हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल तकनीक, डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हिलटेक को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए विश्वसनीय समाधान विकसित करेंगे।

--आईएएनएस

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