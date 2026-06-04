भारत ने न्यूजीलैंड को पहला वैल्यू-एडेड मिलेट्स उत्पादों का शिपमेंट भेजा

नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)। भारत ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के जरिए न्यूजीलैंड को पहला वैल्यू-एडेड मिलेट्स उत्पादों का शिपमेंट भेजा है। यह देश की ओर से न्यूजीलैंड को भेजा पहला रेडी-टू-कुक मिलेट्स उत्पादों का शिपमेंट है। यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में गुरुवार को दी गई।

Read More

बयान में कहा गया है कि एक मीट्रिक टन वैल्यू-एडेड बाजरा-आधारित उत्पादों की निर्यात खेप बुधवार को बेंगलुरु स्थित इन्फिनी एग्रोटेक एलएलपी द्वारा भेजी गई। यह खेप भारत के पारंपरिक अनाजों से बने इनोवेटिव बाजरा-आधारित उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग को दर्शाती है और देश से वैल्यू-एडेड कृषि निर्यात के बढ़ते अवसरों को दिखाती है।

सरकार ने आगे कहा कि निर्यातक कंपनी ने एपिडा द्वारा समर्थित व्यापार संवर्धन कार्यक्रमों, जैसे 'वर्ल्ड फूड इंडिया 2025', 'इंडस फूड 2025' और 'गल्फूड 2026' में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन प्रदर्शनियों में भाग लेने से कंपनी को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से जुड़ने, अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने और वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति मजबूत करने में मदद मिली। न्यूजीलैंड से प्राप्त निर्यात ऑर्डर एपिडा की व्यापार संवर्धन पहलों के माध्यम से किए गए निरंतर बाजार विस्तार और व्यावसायिक नेटवर्किंग का परिणाम है।

एपिडा के अध्यक्ष अभिषेक देव ने वर्चुअल रूप से शिपमेंट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस उपलब्धि पर कंपनी को बधाई देते हुए उन्होंने बाजरे पर आधारित इनोवेटिव उत्पादों को विकसित करने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सफलतापूर्वक विस्तार करने के प्रयासों की सराहना की।

संवाद के दौरान, निर्यातक को एपिडा की निर्यात प्रोत्साहन पहलों का लाभ उठाने और बाजार पहुंच को और बढ़ाने तथा नए व्यावसायिक अवसरों की खोज के लिए व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में निरंतर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

एपिडा के अध्यक्ष अभिषेक देव ने वर्चुअल रूप से शिपमेंट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस उपलब्धि पर कंपनी को बधाई देते हुए उन्होंने बाजरे पर आधारित इनोवेटिव उत्पादों को विकसित करने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सफलतापूर्वक विस्तार करने के प्रयासों की सराहना की।

संवाद के दौरान, निर्यातक को एपिडा की निर्यात प्रोत्साहन पहलों का लाभ उठाने और बाजार पहुंच को और बढ़ाने तथा नए व्यावसायिक अवसरों की खोज के लिए व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में निरंतर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

--आईएएनएस

एबीएस