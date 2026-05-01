भारत में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार: सरकार

नई दिल्ली, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। गुरुवार को जारी एक आधिकारिक अपडेट के अनुसार, किसानों के लिए भारत की उर्वरक सुरक्षा मजबूत, स्थिर और सुव्यवस्थित बनी हुई है, और सभी प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता लगातार आवश्यकता से अधिक है।

कृषि मंत्रालय ने खरीफ 2026 के लिए उर्वरक की आवश्यकता 390.54 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) आंकी है। इसके मुकाबले, गुरुवार तक लगभग 193.38 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है, जो 50 प्रतिशत है। यह सामान्यतः इस समय रखे जाने वाले लगभग 33 प्रतिशत स्टॉक से काफी अधिक है। बयान में कहा गया है कि यह बेहतर योजना, अग्रिम स्टॉक और कुशल रसद प्रबंधन को दर्शाता है।

राज्यों में आपूर्ति की स्थिति मजबूत बनी हुई है। 1 से 30 अप्रैल की अवधि के लिए उपलब्धता आवश्यकता से काफी अधिक है। यूरिया की उपलब्धता 22.91 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता के मुकाबले 73.81 लाख मीट्रिक टन है, डीएपी की उपलब्धता 7.44 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता के मुकाबले 23.47 लाख मीट्रिक टन है, एमओपी की उपलब्धता 2.18 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता के मुकाबले 8.54 लाख मीट्रिक टन है, एनपीके की उपलब्धता 9.40 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता के मुकाबले 54.04 लाख मीट्रिक टन है और एसएसपी की उपलब्धता 4.16 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता के मुकाबले 26.20 लाख मीट्रिक टन है। बयान में कहा गया है कि यह स्पष्ट रूप से चालू खरीफ सीजन के लिए मजबूत शुरुआती स्थिति का संकेत देता है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वैश्विक बाजारों में लागत बढ़ने के बावजूद प्रमुख उर्वरकों के खुदरा मूल्यों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न संकट के बाद कुल 78 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। इस वर्ष अप्रैल में यूरिया का उत्पादन लगभग घरेलू उत्पादन 20.8-21 लाख मीट्रिक टन के बराबर पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष अप्रैल में यह 21.89 लाख मीट्रिक टन था।

भारत ने फरवरी के अंत से अब तक वैश्विक निविदा के माध्यम से कुल 38.07 लाख मीट्रिक टन यूरिया उर्वरक प्राप्त किया है।

भारतीय उर्वरक कंपनियों ने 24 अप्रैल को 12 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 4 लाख मीट्रिक टन टीएसपी और 3 लाख मीट्रिक टन अमोनियम सल्फेट की खरीद के लिए संयुक्त वैश्विक निविदाएं भी जारी की हैं, जिससे पीक सीजन के दौरान पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

उर्वरक विभाग द्वारा यूरिया और फास्फोरस एवं पोटेशियम उर्वरकों के उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। बयान में आगे कहा गया है कि उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सचिवों के अधिकृत समूह की छह बैठकें अब तक आयोजित की जा चुकी हैं और उपलब्धता संबंधी अधिकांश चुनौतियों का समाधान कर लिया गया है।

--आईएएनएस

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