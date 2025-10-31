अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च से पहले स्टारलिंक ने देश में हायरिंग का पहला राउंड किया शुरू

Oct 31, 2025, 01:05 PM

मुंबई, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक भारत में आधिकारिक तौर पर अपना परिचालन शुरू कर रही है। कंपनी ने इस हफ्ते मुंबई में अपने टेक्निकल और सिक्योरिटी डेमो रन भी शुरू कर दिए हैं। इस बीच कंपनी ने देश में हायरिंग का पहला राउंड शुरू कर दिया है।

स्पेसएक्स ने जॉब पोस्टिंग में कहा, "स्टारलिंक अपनी लो-लेटेंसी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस को दुनिया भर में विस्तार करने के लिए अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को बढ़ा रही है। इसी कड़ी में कंपनी की इंडियन सब्सिडियरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और कंप्लायंस की देखरेख के लिए एक अकाउंटिंग मैनेजर को हायर कर रही है।"

लिस्टिंग में दी गई जानकारी के अनुसार, स्टारलिंक के भारत में परिचालन को सपोर्ट करने के लिए बेंगलुरू बेस्ड इस रोल की जिम्मेदारी अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग और कानूनी कंप्लायंस फंक्शंस को बनाने और बढ़ाने को लेकर होगी।

कंपनी ने भर्ती को लेकर यह भी स्पष्ट किया है कि इस भूमिका के लिए कंपनी वैलिड वर्क ऑथराइजेशन वाले लोकल कैंडिडेट्स को ही प्राथमिकता दे रही है। साथ ही, इस भूमिका के लिए रिमोट या हाइब्रिड काम के ऑप्शन उपलब्ध नहीं होंगे।

इसके अलावा, स्पेसएक्स के करियर पेज पर दी गई लिस्टिंग के मुताबिक, कंपनी अपनी शुरुआती हायरिंग ड्राइव के तहत फाइनेंसिंग और अकाउंटिंग रोल के लिए पेमेंट मैनेजर, अकाउंटिंग मैनेजर, सीनियर ट्रेजरी एनालिस्ट और टैक्स मैनेजर पदों पर नियुक्ती करेगी। ये सभी भूमिकाएं स्टारलिंग के भारत में ऑपरेशनल हब बेंगलुरू के लिए की जाएंगी।

इससे पहले सामने आई जानकारियों के अनुसार कंपनी मुंबई के चांदीवली इलाके में 1,294 स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस लगभग 2.33 करोड़ रुपए में लीज पर ले चुकी है। इस ऑफिस स्पेस को कंपनी ने पांच वर्ष की अवधि के लिए लीज पर लिया है।

इसके अलावा, रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कंपनी भारत के मुंबई, नोएडा, चंडीगढ़, कोलकाता और लखनऊ समेत नौ शहरों में गेटवे स्टेशन की योजना बना रही है। इन स्टेशन की भूमिका भविष्य में भारत के सभी यूजर्स तक सैटेलाइट सिग्नल पहुंचाने में अहम होगी।

