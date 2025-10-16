भारत में कारों की बिक्री सितंबर में 4.4 प्रतिशत बढ़कर 3.72 लाख यूनिट्स से अधिक रही

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। इस वर्ष सितंबर में मैन्युफैक्चरर्स से डीलरों तक कारों और एसयूवी सहित यात्री वाहनों की शिपमेंट 4.4 प्रतिशत बढ़कर 3,72,458 यूनिट्स रही है, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 3,56,752 यूनिट्स था। यह जानकारी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) द्वारा बुधवार को जारी किए गए डेटा में दी गई।

इस महीने के दौरान दोपहिया वाहनों की बिक्री 7 प्रतिशत बढ़कर 21,60,889 यूनिट्स हो गई है, जबकि सितंबर 2024 में यह आंकड़ा 20,25,993 यूनिट्स था।

सितंबर में तिपहिया वाहनों की शिपमेंट 5.5 प्रतिशत बढ़कर 84,077 यूनिट्स हो गई, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 79,683 यूनिट्स थी।

सियाम के अध्यक्ष शैलेश चंद्रा ने मीडिया को बताया, "22 सितंबर से महीने के केवल 9 दिनों के लिए नई जीएसटी दरें लागू होने के बावजूद, यात्री वाहनों, दोपहिया और तिपहिया वाहनों ने सितंबर में अपनी अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की है।"

उन्होंने कहा कि आगे की स्थिति को देखते हुए, अनुकूल परिस्थितियों के कारण इस क्षेत्र का आउटलुक उत्साहजनक बना हुआ है।

चंद्रा ने कहा, "जीएसटी 2.0 सुधार सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो भारतीय ऑटो उद्योग को अगले स्तर पर पहुंचाने के अलावा, पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा।"

जुलाई-सितंबर तिमाही में यात्री वाहनों की बिक्री 10,39,200 यूनिट्स रही, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 10,55,137 यूनिट्स के आंकड़े से थोड़ी कम है।

तिमाही के दौरान दोपहिया वाहनों की बिक्री पिछले वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही की तुलना में 7 प्रतिशत बढ़कर 55,62,077 यूनिट्स हो गई है।

डीलरों को तिपहिया वाहनों की बिक्री जुलाई-सितंबर तिमाही में 10 प्रतिशत की मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि के साथ 2,29,239 यूनिट्स रही, जो आर्थिक गतिविधि के उच्च स्तर पर बने रहने को दर्शाती है।

बयान में आगे कहा गया है, "हालांकि, इंडस्ट्री भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए है, लेकिन चालू वित्त वर्ष के शेष समय के लिए समग्र दृष्टिकोण उत्साहजनक बना हुआ है, और इस क्षेत्र के सकारात्मक विकास पथ पर वित्तीय वर्ष के समापन की उम्मीद है।"

