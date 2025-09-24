भारत में जीएसटी 2.0 से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिक्री, ग्राहकों में खुशी की लहर

नई दिल्ली, 23 सितंबर (आईएएनएस)। जीएसटी सुधारों को दुकानदारों, ऑटो डीलर्स और आम जनता से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। इससे बिक्री भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है।

जीएसटी सुधार सोमवार से लागू हो गए हैं। इसमें दैनिक उपयोग से लेकर गाड़ियों की कीमतों में कमी की गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी 2.0 को भारत की जनता को समर्पित एक सुधार बताया और उनके मुताबिक, यह एक नीरस नीतिगत बदलाव से अधिक एक त्योहारी तोहफे जैसा है।

जीएसटी सुधार लागू होने के पहले दिन कार शोरूमों में लंबी-लंबी कतारें देखी गईं, ऑनलाइन कार्ट ऑर्डरों से भरे हुए थे और बाजार रिकॉर्ड तोड़ त्योहारी बिक्री से गुलजार थे।

नवरात्रि के पहले दिन ऑटोमोबाइल सेक्टर ने ऐतिहासिक बिक्री दर्ज की। नए जीएसटी ढांचे के तहत, छोटी सब-4 मीटर कारों को 18 प्रतिशत के स्लैब में डाल दिया गया, जबकि ऑटोमोबाइल पर कंपनसेशन सेस पूरी तरह से हटा दिया गया।

जीएसटी 2.0 के पहले दिन, मारुति सुजुकी ने 80,000 इंक्वायरी दर्ज कीं और 30,000 कारों की डिलीवरी की, जो 35 वर्षों में उसका एक दिन का सर्वोच्च प्रदर्शन था। छोटी कारों की बुकिंग सामान्य त्योहारी सीजन की तुलना में 50 प्रतिशत बढ़ी।

इस दिन हुंडई ने 11,000 डीलर बिलिंग दर्ज कीं, जो पांच वर्षों में उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। टाटा मोटर्स ने नवरात्रि के पहले दिन 10,000 कारों की डिलीवरी और 25,000 से ज्यादा इंक्वायरी दर्ज कीं, जिससे त्योहारी सीजन की शानदार शुरुआत हुई।

अनगिनत परिवारों के लिए, जीएसटी 2.0 ने लंबे समय से टल रहे सपनों को हकीकत में बदल दिया। ऑटोमोबाइल न केवल पहले के मुकाबले किफायती हो गए हैं, बल्कि त्योहारों के लिए एक सच्ची खरीदारी भी बन गए।

यह उत्साह डिजिटल बाजार तक भी पहुंच गया, जहां खरीदार फैशन, घरेलू जरूरी सामान और त्योहारों के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए दौड़ पड़े।

फ्लिपकार्ट और अमेजन ने सोमवार को लॉयल्टी प्रोग्राम के यूजर्स के लिए अपने त्योहारी सेल की शुरुआत की, जिसमें विक्रेताओं और ब्रांडों ने जीएसटी कटौती से शुरुआती बढ़त के साथ अच्छी बिक्री की सूचना दी।

फैशन ब्रांड "द पैंट प्रोजेक्ट" की बिक्री में पिछले साल की तुलना में 15-20 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जबकि दोनों बाजारों के विक्रेता शैडो ईटेल ने घरेलू जरूरी सामान के क्षेत्र में पिछले सप्ताह की तुलना में 151 प्रतिशत की वृद्धि देखी।

स्निच जैसे फैशन ब्रांड्स ने ऑनलाइन ऑर्डर में 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

जीएसटी 2.0 के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी बड़ी सफलता हासिल की, जहां ग्राहकों ने घरों में उच्च मांग वाले उत्पादों की कीमतों में कमी का लाभ उठाया गया। स्प्लिट एसी की कीमतों में जहां 3,000-5,000 रुपये की कमी आई है, वहीं महंगे टीवी की कीमतों में 85,000 रुपए तक की कटौती हुई है।

हायर जैसी कंपनियों ने आम सोमवार की तुलना में लगभग दोगुनी बिक्री दर्ज की, और नई दरें लागू होने से पहले ही कई प्री-बुकिंग हो गईं।

ब्लू स्टार का अनुमान है कि जीएसटी 2.0 के पहले दिन की बिक्री पिछले साल के इसी दिन की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत अधिक रही।

खासकर 43-इंच और 55-इंच सेगमेंट में टीवी की बिक्री में भी वृद्धि हुई । सुपर प्लास्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां, जो मुख्य रूप से फ्लिपकार्ट के माध्यम से बिक्री करती हैं, ने बिक्री में 30-35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

जीएसटी 2.0 ने तुरंत राहत दी और पहले दिन से ही उपभोक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इसने घरेलू खर्चों को कम किया, सभी उद्योगों में मांग को पुनर्जीवित किया और त्योहारों के मौसम में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के साथ रौनक बढ़ा दी। कारों और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर किराने के सामान और फैशन तक, हर क्षेत्र में उछाल देखा गया।

यह कर सुधार से कहीं बढ़कर है। यह बचत का त्योहार है और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भारत के आम लोगों को एक दीपावली गिफ्ट है।

