भारत में होगी अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं आम बैठक, 100 से ज्यादा देश बनेंगे हिस्सा

नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)। 100 से अधिक देश के 2,000 से अधिक वैश्विक विशेषज्ञ राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग (आईईसी) की 89वीं आम बैठक में भाग लेंगे। यह जानकारी रविवार को उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा दी गई।

इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा 15 से 19 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया जाएगा।

इस आयोजन में आने वाले विशेषज्ञ एक टिकाऊ, पूर्णतः विद्युत-चालित और परस्पर-संबंधित विश्व को बढ़ावा देने वाले अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल मानक निर्धारित करने पर विचार-विमर्श करेंगे। 1960, 1997 और 2013 के बाद, यह चौथी बार है जब भारत प्रतिष्ठित आईईसी की आम बैठक की मेजबानी कर रहा है।

कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी करेंगे, जबकि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत मंडपम में आईईसी जीएम प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे।

यह प्रदर्शनी भारत में इलेक्ट्रोटेक्निकल क्षेत्र में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रदर्शनी होगी, जिसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्मार्ट लाइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विनिर्माण में नवाचारों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह भारतीय स्टार्ट-अप्स के लिए एक वैश्विक नेटवर्किंग मंच प्रदान करेगी।

भारत लो वोल्टएज डायरेक्ट करंट (एलवीडीसी) के क्षेत्र में मानकीकरण के लिए वैश्विक सचिवालय के रूप में भी कार्य करेगा। यह स्वच्छ और प्रदूषण-मुक्त ऊर्जा समाधानों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

आईईसी के उपाध्यक्ष विमल महेंद्रू ने बताया कि आईईसी के सदस्यों में लगभग 170 देश शामिल हैं। ये देश विश्व की 99 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और मूल्य के संदर्भ में वैश्विक व्यापार के लगभग 20 प्रतिशत व्‍यापार पर प्रभाव डालते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि एलवीडीसी मानकीकरण में भारत का नेतृत्व स्वच्छ प्रौद्योगिकी मानकों को विकसित करने के वैश्विक प्रयासों को मजबूत करेगा।

आम बैठक में अगली पीढ़ी के मानकों को रूप देने के लिए 150 से ज्‍यादा तकनीकी और प्रबंधन समितियों की बैठकें होंगी।

1906 में स्थापित, अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग (आईईसी) विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित प्रौद्योगिकियों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक विकसित करने वाली विश्‍व की अग्रणी संस्था है। इसके पास विश्‍व भर में 30,000 विशेषज्ञों का नेटवर्क है।

