भारत में एआई टैलेंट की तेजी से बढ़ रही मांग, जॉब डिस्क्रिप्शन में नियोक्ता एआई स्किल्स का कर रहे जिक्र : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में स्किल को लेकर मांग लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर में 11.7 प्रतिशत भारतीय नौकरियों के जॉब डिस्क्रिप्शन में एआई का जिक्र मिलता है, जो कि तीन महीने पहले 10.6 प्रतिशत और एक वर्ष पहले 8.2 प्रतिशत नौकरियों के जॉब डिस्क्रिप्शन तक सीमित था।

एआई के अवसर टेक सेक्टर में केंद्रित हैं, लेकिन इनका दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। लगभग 39 प्रतिशत डेटा और एनालिटिक्स रोल में एआई का जिक्र मिलता है, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के 23 प्रतिशत, बीमा के 18 प्रतिशत और साइंटिफिक रिसर्च के 17 प्रतिशत से अधिक है।

इंडीड हायरिंग लैब की रिपोर्ट में कहा गया है, "एआई में स्किल की मांग कई इंजीनियरिंग कैटेगरी में समान है, जिनमें 17 प्रतिशत के साथ औद्योगिक इंजीनियरिंग सबसे आगे है। इसके बाद 11 प्रतिशत के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और 9.2 प्रतिशत के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्थान आता है।"

रिपोर्ट के अनुसार, एआई स्किल से जुड़ी पोस्टिंग में वृद्धि के बावजूद, इंडीड पर भारतीय नौकरियों की पोस्टिंग में इस महीने 0.8 प्रतिशत की गिरावट आई, जो इस साल छठी मासिक गिरावट है और एक साल पहले की तुलना में 16.2 प्रतिशत कम है।

भारतीय नौकरियों की पोस्टिंग महामारी-पूर्व के स्तर से 69 प्रतिशत अधिक है, लेकिन जनवरी 2023 में अपने पीक से 22 प्रतिशत कम हो गई हैं।

इंडीड के वरिष्ठ अर्थशास्त्री (एशिया-प्रशांत) कैलम पिकरिंग ने कहा, "भारत अन्य इंडीड बाजारों की तुलना में उच्च स्थान पर है। भारत के अलावा, केवल सिंगापुर में ही एआई का जिक्र करने वाली पोस्टिंग का हिस्सा अधिक है। यह स्पष्ट है कि भारत भर में कई नियोक्ता एआई पर पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं।"

हर महीने, भारतीय वर्कफोर्स धीरे-धीरे अधिक फॉर्मल वर्क अरेंजमेंट की ओर बढ़ रहा है। जैसे-जैसे देश में बदलाव आ रहा है, फॉर्मल सेक्टर में नौकरियों का सृजन देश भर में समग्र रोजगार वृद्धि से आगे निकल जाएगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी बदलाव के कारण भारत में नौकरियों की पोस्टिंग दूसरे इंडीड मार्केट की तुलना में अधिक रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे-जैसे एआई नियुक्ति प्राथमिकताओं को नया रूप दे रहा है, विशेषज्ञ और हाई-स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मांग भी बढ़ रही है। कई नियोक्ता डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन जैसे एआई से जुड़े टूल्स में कुशल उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं।

