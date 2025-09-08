भारत में अगस्त में 11.4 अरब डॉलर मूल्य के विलय और अधिग्रहण हुए : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 8 सितंबर (आईएएनएस)। भारत में अगस्त में बिजनेस की ओर से 11.4 अरब डॉलर मूल्य की विलय और अधिग्रहण (एमएंडए) डील की गई हैं। जून 2022 के बाद वॉल्यूम और वैल्यू में एमएंडए डील का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यह जानकारी सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।

ग्रांट थॉर्नटन ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "अगस्त में दो बड़ी क्रॉस-बॉर्डर डील हुई हैं, जिसमें श्नाइडर इलेक्ट्रिक द्वारा श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया में 35 प्रतिशत हिस्सेदारी का 6.4 अरब डॉलर में अधिग्रहण और टाटा मोटर्स द्वारा इवेको एस.पी.ए. का 3.8 अरब डॉलर में आउटबाउंड अधिग्रहण शामिल हैं। इन दोनों सौदों ने विलय और अधिग्रहण मूल्य में लगभग 90 प्रतिशत का योगदान दिया।"

रिपोर्ट में कहा गया, घरेलू लेनदेन की वॉल्यूम में हिस्सेदारी 79 प्रतिशत थी, जबकि क्रॉस बॉर्डर लेनदेन की वैल्यू में हिस्सेदारी 95 प्रतिशत थी।

प्राइवेट इक्विटी सेगमेंट में अगस्त में 1.8 अरब डॉलर की 123 डील हुई हैं, हालांकि, वैल्यूम में मासिक आधार पर 10 प्रतिशत की गिरावट हुई है।

रिपोर्ट में बताया गया, "औसत डील का आकार वर्ष के सबसे निचले स्तर 1.48 करोड़ डॉलर पर आ गया, जिसमें लगभग 80 प्रतिशत डील 5 करोड़ डॉलर से कम की थी, जो लगातार छोटे-टिकट गतिविधि को दर्शाता है।"

खुदरा और उपभोक्ता क्षेत्र ने 36 डील के साथ सबसे ज्यादा लेनदेन किए, जबकि बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में डील की वैल्यू 52.8 करोड़ डॉलर रही।

अगस्त में आईपीओ लिस्टिंग में रिकॉर्ड उछाल देखा गया, जिसमें 15 कंपनियों ने 1.9 अरब डॉलर जुटाए, जो 2025 में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) द्वारा जुलाई में 17 की तुलना में अगस्त में केवल 5 डील की गई, जिनकी वैल्यू 0.8 अरब डॉलर थी।

अगस्त में मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, रिटेल, कंज्यूमर और आईटी सेक्टर डील को अंतिम रूप में देने में सबसे आगे रहे। इसके बाद बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, हेल्थकेयर और रियल एस्टेट का नाम आता है।

रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2025 में 232 लेनदेन के जरिए कुल 15.9 बिलियन डॉलर के सौदे हुए हैं।

--आईएएनएस

एबीएस/