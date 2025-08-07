भारत में 5जी स्मार्टफोन की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी, अप्रैल-जून तिमाही में 87 प्रतिशत हिस्सेदारी

नई दिल्ली, 6 अगस्त (आईएएनएस)। भारत में 5जी स्मार्टफोन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल से जून 2025 की तिमाही में भारत में बिके कुल स्मार्टफोन में से 87 प्रतिशत 5जी फोन थे। यह पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिशत से ज्यादा है।

साइबर मीडिया रिसर्च (सीएमआर) इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि लोगों में सस्ते 5जी फोन को लेकर काफी रुचि देखी गई है। खासकर 8,000 से 10,000 रुपए की कीमत वाले 5जी स्मार्टफोन की बिक्री में 600 प्रतिशत से ज्यादा की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत का कुल स्मार्टफोन बाजार भी 2025 के क्वार्टर-2 में 8 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ आगे बढ़ा। इस वृद्धि का मुख्य कारण सस्ते 5जी फोन की बढ़ती मांग, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में मजबूती, और कई ब्रांड्स द्वारा नए फोन लॉन्च करना रहा।

10,000 से 13,000 रुपए कीमत वाले 5जी फोन्स की बिक्री में भी 138 प्रतिशत सालाना वृद्धि दर्ज की गई है। सीएमआर की सीनियर एनालिस्ट मेनका कुमारी के मुताबिक, यह बढ़त उन ग्राहकों की वजह से हुई है, जो पहली बार अपने पुराने फोन को अपग्रेड कर रहे हैं और उन्हें कम कीमत में अच्छा 5जी फोन चाहिए।

प्रीमियम स्मार्टफोन की बात करें तो एप्पल ने इस सेक्टर में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी ने भारत में 7 प्रतिशत मार्केट शेयर हासिल किया और इसमें दोगुनी से ज्यादा ग्रोथ दर्ज की गई। आईफोन 16 सीरीज, खासकर आईफोन 16ई, की भारी मांग रही। 50,000 रुपए से ऊपर की कीमत वाले फोन सेगमेंट में एप्पल का मार्केट शेयर 54 प्रतिशत सालाना बढ़ा।

अगर कुल बाजार की बात करें तो वीवो ने 19 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ टॉप पर जगह बनाई, जबकि सैमसंग 16 प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर रहा।

सीएमआर का अनुमान है कि 2025 के पूरे साल में स्मार्टफोन बाजार में हल्की लेकिन स्थिर बढ़त होगी, और शिपमेंट सिंगल डिजिट में बढ़ेगा।

सीएमआर के विश्लेषक पंकज जाडली ने बताया, "साल का दूसरा हिस्सा बहुत अहम रहेगा, क्योंकि त्योहारी सीजन के दौरान कई नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। इससे बाजार में नई ऊर्जा आएगी और लोग अपने फोन जल्दी अपग्रेड करेंगे।"

उन्होंने यह भी कहा कि एआई-आधारित फीचर्स की चर्चा तो है, लेकिन अभी भी ग्राहक बैटरी, कैमरा और परफॉर्मेंस जैसे मेन फीचर्स को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं।

--आईएएनएस

वीकेयू/एबीएम