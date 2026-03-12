भारत में 11,000 से अधिक पायलट; जिसमें से करीब 1,900 महिलाएं : केंद्र

नई दिल्ली, 12 मार्च (आईएएनएस)। भारत में 11,000 से अधिक पायलट हैं, जो कि बड़ी घरेलू एयरलाइंस के साथ काम कर रहे हैं। इसमें से करीब 1,900 महिला पायलट हैं। यह जानकारी सरकार द्वारा गुरुवार को संसद में दी गई।

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि भारतीय विमानन कंपनियों में कुल 11,394 पायलट कार्यरत हैं, जिनमें 1,871 महिला पायलट शामिल हैं।

इन विमानन कंपनियों में इंडिगो के पास देश में सबसे अधिक पायलट हैं। इस एयरलाइन में कुल 5,200 पायलट कार्यरत हैं, जिनमें 970 महिलाएं शामिल हैं।

वहीं, एयर इंडिया पायलट की संख्या दूसरे स्थान पर है और टाटा ग्रुप की इस एयरलाइन में 3,123 पायलट कार्यरत हैं, जिसमें 508 महिला पायलट हैं।

एयर इंडिया एक्सप्रेस में 1,820 पायलट हैं, जिनमें 234 महिलाएं शामिल हैं, जबकि अकासा एयर में 761 पायलट कार्यरत हैं, जिनमें से 76 महिलाएं हैं।

स्पाइसजेट में 375 पायलट हैं, जिनमें 58 महिलाएं हैं, और एलायंस एयर में 115 पायलट कार्यरत हैं, जिनमें 25 महिला पायलट शामिल हैं।

सरकार ने भारतीय एयरलाइंस द्वारा नियुक्त विदेशी पायलटों का विवरण भी साझा किया। आंकड़ों के अनुसार, एलायंस एयर में 15 विदेशी पायलट कार्यरत हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस में 48 और इंडिगो में 29 विदेशी पायलट कार्यरत हैं।

विभिन्न एयरलाइनों में पायलट-से-विमान अनुपात भी अलग-अलग है। स्पाइसजेट का अनुपात सबसे अधिक 9.4 पायलट प्रति विमान है, उसके बाद अकासा एयर का 9.33 और एयर इंडिया का 9.1 है।

एयर इंडिया एक्सप्रेस का पायलट-से-विमान अनुपात 8.8 है, जबकि इंडिगो का पायलट-से-विमान अनुपात 7.6 है। एलायंस एयर का अनुपात सभी एयरलाइनों में सबसे कम है, प्रति विमान छह पायलट है।

सरकार ने कहा कि ये आंकड़े प्रमुख भारतीय एयरलाइनों में पायलटों की मौजूदा संख्या को दर्शाते हैं और देश के विमानन क्षेत्र में कार्यबल वितरण का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करते हैं।

इस बीच, इस सप्ताह की शुरुआत में, डीजीसीए ने भारत से आने-जाने वाली विदेशी एयरलाइनों के लिए नियमों को सख्त करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें अनिवार्य डिजिटल पंजीकरण, स्थानीय प्रतिनिधियों के लिए कड़ी कानूनी जवाबदेही और एक औपचारिक यात्री शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना शामिल है।

