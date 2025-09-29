अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

भारत की यात्री वाहन बिक्री वित्त वर्ष 26 में एक से दो प्रतिशत बढ़ने का अनुमान: रिपोर्ट

Sep 29, 2025, 02:17 AM

नई दिल्ली, 28 सितंबर (आईएएनएस)। भारत के वाणिज्यिक वाहन और यात्री वाहन सेगमेंट में वित्त वर्ष 26 के लिए आउटलुक आशावादी बना हुआ है और जीएसटी दरों में कटौती के बीच दोनों सेगमेंट में मध्यम वृद्धि की उम्मीद है। यह जानकारी रविवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई।

रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त में वाणिज्यिक वाहनों की थोक बिक्री में सालाना आधार पर 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि खुदरा बिक्री में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इस कमजोर वृद्धि की वजह जीएसटी कटौती की उम्मीद में बेड़े संचालकों द्वारा खरीद स्थगित करना है। इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2026 के पहले पांच महीनों में थोक बिक्री में 1.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई।

आईसीआरए ने नए मॉडलों के लॉन्च और नीतिगत राहत के कारण वित्त वर्ष 26 में यात्री वाहनों की बिक्री में 1 से 4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है।

हल्के वाणिज्यिक वाहनों की खुदरा बिक्री अगस्त में 8.2 प्रतिशत और क्रमिक रूप से 0.8 प्रतिशत बढ़ी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वृद्धि के बावजूद, सेकेंड हैंड वाहनों के प्रति बढ़ती पसंद और इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों से प्रतिस्पर्धा के कारण एलसीवी ट्रक खंड में चुनौतियां बनी हुई हैं।

हाल ही में लंबे मानसून के कारण मांग में आई कमी के बावजूद, मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों (एम एंड एचसीवी) की बिक्री में सालाना आधार पर 9.2 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि देखी गई।

बस सेगमेंट में प्रतिस्थापन मांग के कारण 8 से 10 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त में यात्री वाहनों की बिक्री पिछले महीने और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम रही, क्योंकि खरीदारों ने संभावित जीएसटी कटौती की आशंका में खरीदारी स्थगित कर दी थी।

यात्री वाहनों के निर्यात में अगस्त में 25 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष के पहले पांच महीनों में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

एसयूवी ने अपना दबदबा बनाए रखा, जो कुल यात्री वाहनों की बिक्री का 65 से 66 प्रतिशत था।

आईसीआरए ने कहा कि समग्र आर्थिक माहौल, निर्माण और खनन में पुनरुत्थान और त्योहारी सीजन की निरंतर मांग से ऑटोमोबाइल सेगमेंट में बिक्री को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एबीएस/

