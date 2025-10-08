भारत का यूपीआई हमारे लिए अहम, दुनिया के वेस्ट वॉलेट को कनेक्ट करेगा नया प्लेटफॉर्म : पेपाल सीईओ

मुंबई, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिग्गज ग्लोबल फिनटेक कंपनी पेपाल के सीईओ एलेक्स क्रिस ने मंगलवार को कहा कि भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) हमारे लिए अहम है और हम दुनिया के बेस्ट वॉलेट्स को कनेक्ट करके एक नया प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं।

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में बोलते हुए क्रिस ने कहा कि भारत के यूपीआई के एकीकरण से डिजिटल वॉलेट और स्टेंडर्ड पेमेंट्स सिस्टम्स की बेहतर इंटरऑपरेबिलिटी संभव होगी। पेपाल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहा है, जिससे दुनिया के बेस्ट डिजिटल वॉलेट को आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है।

पेपाल ने निर्बाध सीमा-पार भुगतान के लिए 'पेपाल वर्ल्ड' के प्लेटफॉर्म पर यूपीआई के एकीकरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के साथ समझौता किया है। यह कंपनी द्वारा शुरू की गई वैश्विक साझेदारियों की श्रृंखला का एक हिस्सा है, जो दुनिया की कई सबसे बड़ी भुगतान प्रणालियों और डिजिटल वॉलेट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ेगी, जिसकी शुरुआत पेपाल और वेनमो के साथ इंटरऑपरेबिलिटी से होगी।

क्रिस ने कहा कि भारत में पेपाल का ध्यान घरेलू भुगतानों पर नहीं, बल्कि सीमा पार भुगतान और ग्लोबल कनेक्टिविटी पर रहेगा।

उन्होंने भारत के फिनटेक सेक्टर और यूपीआई जैसे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट की सराहना करते हुए कहा कि देश एक ऐसे स्थान के रूप में उभर रहा है जहां टैलेंट मूवमेंट, मनी मूवमेंट, कॉमर्स के अवसर मौजूद हैं।

क्रिस के मुताबिक, यूपीआई पहला वॉलेट है जो दर्शाता है कि भारत का बाजार हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है।

इस कार्यक्रम में देश में अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश और व्यापार में आसानी को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गिफ्ट सिटी में फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम (एफसीएसएस) का अनावरण किया।

'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025' में लोगों को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम से रियल-टाइम आधार पर निर्बाध लेनदेन की सुविधा की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी, साथ ही इससे तरलता को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

