भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.51 बिलियन डॉलर बढ़कर 694.23 बिलियन डॉलर हुआ

मुंबई, 5 सितंबर (आईएएनएस) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 29 अगस्त को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.51 बिलियन डॉलर बढ़कर 694.23 बिलियन डॉलर हो गया है।

विदेशी मुद्रा भंडार के एक प्रमुख घटक, विदेशी मुद्रा आस्तियां का मूल्य सप्ताह के दौरान 1.69 बिलियन डॉलर बढ़कर 583.94 बिलियन डॉलर हो गया है। विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी इकाइयों के मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास का प्रभाव डॉलर के रूप में शामिल होता है।

सप्ताह के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार के अहम घटकों में से एक गोल्ड रिजर्व 1.77 बिलियन डॉलर बढ़कर 86.77 बिलियन डॉलर हो गया। भू-राजनीतिक तनावों से उत्पन्न अनिश्चितता के बीच, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सुरक्षित निवेश के रूप में गोल्ड के रिजर्व को तेजी से बढ़ा रहे हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने के शेयर को 2021 से लगभग दोगुना कर लिया है।

समीक्षा अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में विशेष आहरण अधिकार का मूल्य 40 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.78 बिलियन डॉलर हो गया।

मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई को रुपए को तेजी से गिरने से रोकने और उसकी अस्थिरता को कम करने के लिए ज्यादा डॉलर जारी करके हाजिर और अग्रिम मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने हाल ही में कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीने से ज्यादा के माल आयात और लगभग 96 प्रतिशत बकाया विदेशी ऋण के लिए पर्याप्त है।

बीते महीने जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस साल जुलाई में भारत का व्यापारिक निर्यात 7.29 प्रतिशत बढ़कर 37.24 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 34.71 बिलियन डॉलर था। यह बाह्य क्षेत्र की मजबूती को दर्शाता है।

वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा, "अनिश्चित वैश्विक नीतिगत माहौल के बावजूद, जुलाई और वित्त वर्ष 2026 में भारत के सेवा और व्यापारिक निर्यात में अब तक मजबूत वृद्धि हुई है और यह वैश्विक निर्यात वृद्धि से कहीं अधिक है।"

--आईएएनएस

एबीएस/