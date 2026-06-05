भारत की विकास की गति मजबूत, केंद्र सरकार जीवन को आसान और व्यापार को सुगम बनाने पर कर रही फोकस : पीएम मोदी

नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत की विकास की गति मजबूत बनी हुई है और केंद्र सरकार जीवन को आसान बनाने, व्यापार करने के तरीके को आसान करने और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी।

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पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "भारत की विकास की गति मजबूत बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 7.8 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत को दर्शाती है।"

साथ ही पोस्ट में कहा, "हम जीवन को आसान बनाने, व्यापार करने के तरीके को आसान करने और अपने युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।"

यह सरकार द्वारा राजमार्गों, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किए गए भारी निवेश को भी दर्शाता है, जिसने विकास दर को बढ़ाने में मदद की है क्योंकि भारत वैश्विक मंदी के बीच सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं जैसे जर्मनी की वृद्धि दर 0.4 प्रतिशत, जापान की वृद्धि दर 0.8 प्रतिशत, यूरो की वृद्धि दर 1.3 प्रतिशत, जी7 की वृद्धि दर 1.6 प्रतिशत है।

भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे समय पर तेजी से बढ़ रही है, जब अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण अस्थिरता के दौर से गुजर रही है।

सरकार की ओर से जारी किए गए डेटा में बताया गया कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर 8.9 प्रतिशत रही है।

वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रियल और नॉमिनल ग्रॉस वैल्यू एडेड (जीवीए) में क्रमश: 7.9 प्रतिशत और 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सरकारी डेटा के मुताबिक, बीते वित्त वर्ष में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का प्रदर्शन मजबूत रहा है। इनकी वृद्धि दर स्थिर कीमतों में क्रमश: 8.8 प्रतिशत और 9.3 प्रतिशत रही है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, रिपेयर, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग, स्टोरेज से जुड़े सर्विसेज और फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंव प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर की वृद्धि दर स्थिर और मौजूदा कीमतों में दोहरे अंकों में रही है।

--आईएएनएस

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