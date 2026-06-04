भारत के दरवाजे व्यापारिक साझेदारी के लिए खुले, अगले छह महीनों में 3 और एफटीए हो जाएंगे लागू : पीयूष गोयल

मुंबई, 4 जून (आईएएनएस)। वाणिज्य और औद्योगिक मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि हमारे दरवाजे व्यापारिक साझेदारियों के लिए खुले हुए हैं और एक जून से ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) लागू होने के बाद अगले छह महीनों में और दो से तीन समझौते लागू हो सकते हैं।

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देश की आर्थिक राजधानी में 'सिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2026' में केंद्रीय मंत्री ने कहा,"आने वाले वर्ष में लगभग तीन से चार और प्रमुख एफटीए पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और अगले 9-10 महीनों में, पाइपलाइन में मौजूद सभी नौ एफटीए के प्रभावी होने की उम्मीद है।"

उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने हालिया पश्चिम एशियाई संकट और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास के जोखिमों के बावजूद निर्बाध ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित की है और महंगाई को नियंत्रण में रखने में सफल रही है।

गोयल ने आगे कहा कि भारत ने पहले ही अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना शुरू कर दिया था, जिससे संकट के दौरान आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिली है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने पेट्रोल, डीजल, विमानन टरबाइन ईंधन, कारखानों के लिए एलएनजी और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की है। उन्होंने बताया कि वैश्विक मुद्रास्फीति और ऊर्जा जोखिमों के बढ़ने के बावजूद ईंधन की कीमतों में वृद्धि को सीमित रखा गया है।

मंत्री ने आगे कहा कि सरकार किसानों को उर्वरक अपरिवर्तित कीमतों पर उपलब्ध करा रही है, जिससे संकट के दौरान वैश्विक कीमतों में हुई वृद्धि का प्रभाव कम हो रहा है।

गोयल ने आगे कहा कि भारत को विनिर्माण और निवेश के लिए विश्व के विश्वसनीय विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अगले दो दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

इसके अतिरिक्त, गोयल ने कहा कि भारत असेंबली और आयातित प्रौद्योगिकियों से आगे बढ़कर इनोवेशन का केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है।

उन्होंने कहा कि देश डिजाइन, अनुसंधान और विकास, नई तकनीकों और एआई के अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके अलावा, भारत डेटा केंद्रों और अन्य उभरते टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में समर्थन देने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा दे रहा है।

--आईएएनएस

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