अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

भारत के दोपहिया क्षेत्र की वृद्धि दर वित्त वर्ष 27 में 5 प्रतिशत रहने की उम्मीद: रिपोर्ट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 20, 2026, 09:54 AM

नई दिल्ली, 20 मई (आईएएनएस)। भारत के दोपहिया क्षेत्र की वॉल्यूम ग्रोथ वित्त वर्ष 27 में सालाना आधार पर 5 प्रतिशत तक रहने की उम्मीद है। इसकी वजह जीएसटी कम होना, रिप्लेसमेंट मांग का बढ़ाना है। यह जानकारी बुधवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

आईसीआरए द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि घरेलू दोपहिया वाहनों की थोक वॉल्यूम में अप्रैल में सालाना आधार पर 29.2 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली थी और इस दौरान यह 1.9 मिलियन यूनिट्स रही। इसकी वजह जीएसटी 2.0 का लागू होना है।

हालांकि, रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि उच्च आधार प्रभाव, अल नीनो के कारण मानसून के कमजोर पूर्वानुमान, ईंधन की कीमतों में वृद्धि और इनपुट लागत में बढ़ोतरी के कारण आने वाले महीनों में ग्रोथ धीमी हो सकती है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि खुदरा मांग भी इस महीने स्वस्थ बनी रही, जिसमें सालाना आधार पर 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि उम्मीद से कम मूल्य वृद्धि, मजबूत कृषि उत्पादन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी प्रवाह में स्थिरता और मई के मध्य तक चलने वाले शादी के सीजन के कारण संभव हुई।

इसके अलावा, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (ई2डब्ल्यू) सेगमेंट की रफ्तार लगातार बढ़ती रही, क्योंकि अप्रैल 2026 में टू-व्हीलर सेगमेंट की खुदरा बिक्री 1,54,337 यूनिट रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 68.1 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्शाती है।

वित्त वर्ष 2026 के लिए, ई2डब्ल्यू की बिक्री में लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि अप्रैल 2026 में समग्र टू-व्हीलर बाजार में इसकी हिस्सेदारी 8.1 प्रतिशत तक पहुंच गई।

रिपोर्ट के अनुसार, सेगमेंट की स्थिर वृद्धि बढ़ती उपभोक्ता स्वीकृति को दर्शाती है, जिसे उत्पादों की बढ़ती उपलब्धता और बेहतर लागत प्रतिस्पर्धा का समर्थन प्राप्त है।

इसके अतिरिक्त, निर्यात उद्योग के लिए एक प्रमुख विकास कारक बना रहा, कुछ विदेशी बाजारों में चुनौतियों के बावजूद अप्रैल में मासिक निर्यात मात्रा में पिछले वर्ष की तुलना में 38.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वित्त वर्ष 2026 के लिए, समग्र टू-व्हीलर निर्यात में 23.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसे उत्पाद पोर्टफोलियो के विस्तार और भारतीय टू-व्हीलर ब्रांडों की बढ़ती वैश्विक पहचान का समर्थन प्राप्त है।

हालांकि, रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में जारी तनाव, आपूर्ति श्रृंखलाओं और निर्यात प्रदर्शन के लिए जोखिम पैदा करना जारी रख सकते हैं।

--आईएएनएस

एबीएस/

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