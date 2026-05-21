भारत की टॉफी निर्यात की कहानी कानों के लिए मधुर संगीत जैसी, वित्त वर्ष 2014 के बाद से करीब 166 प्रतिशत की बढ़ोतरी: पीयूष गोयल

नई दिल्ली, 20 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत की टॉफी निर्यात में वित्त वर्ष 2013-14 के बाद से करीब 166 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर निर्यात के आंकड़े साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि टॉफी, कैरेमल और इसी तरह की मिठाइयों का निर्यात वित्त वर्ष 2013-14 में 49.68 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 132 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

गोयल ने अपनी पोस्ट में लिखा, "भारत की टॉफी कहानी सच में कानों के लिए मधुर संगीत जैसी है। वित्त वर्ष 2013-14 के बाद से निर्यात में करीब 166 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।" उन्होंने आगे कहा कि 'मेड इन इंडिया' टॉफियों की मिठास पूरी दुनिया को पसंद आ रही है।

इसी बीच, इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम दौरे के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफियों का एक पैकेट उपहार में दिया।

दोनों नेताओं के बीच यह हल्की-फुल्की और अनौपचारिक बातचीत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, जिससे एक बार फिर लोकप्रिय '#मेलोडी' ट्रेंड चर्चा में आ गया। यह शब्द प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी के नामों को मिलाकर बनाया गया है।

बाद में मेलोनी ने एक्स पर इस मुलाकात का एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह प्रधानमंत्री मोदी के साथ हंसते हुए उपहार के बारे में बात करती नजर आईं।

वीडियो में उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए एक उपहार लाए — एक बहुत ही अच्छी टॉफी — मेलोडी।"

इटली की प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट के कैप्शन में भी प्रधानमंत्री मोदी को इस उपहार के लिए धन्यवाद दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर 'मेलोडी' को लेकर चर्चाएं और तेज हो गईं।

यह हैशटैग पहली बार दुबई में आयोजित सीओपी28 समिट के दौरान वैश्विक स्तर पर चर्चा में आया था, जब मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक सेल्फी पोस्ट करते हुए लिखा था, "सीओपी28 में अच्छे दोस्त, #मेलोडी।"

इसके बाद से नई दिल्ली में जी20 समिट सहित कई अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में दोनों नेताओं की सार्वजनिक और गर्मजोशी भरी मुलाकातें सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बनी रही हैं।

इससे पहले बुधवार को रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम के पास आयोजित एक विशेष रात्रिभोज से जुड़ी तस्वीरों और वीडियो ने भी इंटरनेट पर काफी ध्यान आकर्षित किया।

दोनों नेताओं को वहां अनौपचारिक अंदाज में बातचीत करते, मुस्कुराते हुए सेल्फी लेते और सहज माहौल में समय बिताते देखा गया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए।

--आईएएनएस

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