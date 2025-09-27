अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

भारत का स्वर्ण भंडार 360 मिलियन डॉलर बढ़कर 92.78 बिलियन डॉलर हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार 702.57 बिलियन डॉलर

Sep 27, 2025, 09:44 AM

नई दिल्ली, 26 सितंबर (आईएएनएस)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 19 सितंबर तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 702.57 बिलियन डॉलर और गोल्ड रिजर्व 360 मिलियन डॉलर बढ़कर 92.78 बिलियन डॉलर हो गया।

इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, 586.15 बिलियन डॉलर रही।

इसमें स्पेशल ड्राइंग राइट्स (एसडीआर) और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) में भारत की रिजर्व स्थिति भी शामिल है, जो क्रमशः 18.88 बिलियन डॉलर और 4.76 बिलियन डॉलर थी।

एसडीआर 105 मिलियन डॉलर और आईएमएफ रिजर्व स्थिति 2 मिलियन डॉलर बढ़ी।

पिछले सप्ताह, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.69 बिलियन डॉलर बढ़कर 702.9 बिलियन डॉलर हो गया था, जबकि सितंबर 2024 के अंत में यह रिकॉर्ड 704.885 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया था।

आरबीआई रुपए में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए डॉलर की बिक्री सहित, लिक्विडिटी ऑपरेशन के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजार में समय-समय पर हस्तक्षेप करता है।

अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि ऐसे हस्तक्षेप का उद्देश्य किसी विशेष विनिमय दर को लक्षित करने के बजाय बाजार की स्थिति को नियंत्रित करना है।

इस बीच, पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 2.5 बिलियन डॉलर बढ़कर 587.04 बिलियन डॉलर हो गईं।

इन परिसंपत्तियों में यूरो, पाउंड और येन जैसी प्रमुख वैश्विक मुद्राएं शामिल हैं और डॉलर में इनकी कीमत विनिमय दरों में बदलाव को दर्शाती है।

पिछले सप्ताह गोल्ड रिजर्व 2.1 बिलियन डॉलर बढ़कर 92.42 बिलियन डॉलर हो गया।

हालांकि, पिछले कुछ हफ्तों में रिजर्व लगातार बढ़ रहा है। 5 सितंबर को समाप्त सप्ताह में यह 4.03 बिलियन डॉलर बढ़कर 698 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया था, जबकि इससे पहले के सप्ताह में यह 3.51 बिलियन डॉलर बढ़ा था।

विश्लेषकों के अनुसार, रिकॉर्ड हाई के करीब मजबूत भंडार भारत को बाहरी झटकों से बचाने, रुपए को मजबूती देने और वैश्विक निवेशकों, खासकर मौजूदा अनिश्चित वैश्विक आर्थिक स्थितियों में, में भरोसा जगाने में मदद करेगा।

