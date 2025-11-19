अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

भारत का सेवा निर्यात अक्टूबर में वस्तुओं के निर्यात की तुलना में 11 प्रतिशत बढ़ा

Nov 19, 2025

नई दिल्ली, 18 नवंबर (आईएएनएस)। इस वर्ष अक्टूबर में भारत का सेवा निर्यात वस्तुओं के निर्यात की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 38.5 अरब डॉलर रहा। इस दौरान वस्तुओं का निर्यात 34.4 अरब डॉलर रहा। यह जानकारी मंगलवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।

एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, सेवा क्षेत्र का निर्यात सितंबर-अक्टूबर की अवधि में औसतन 37.5 अरब डॉलर से बढ़ा, जबकि इस वर्ष के पहले आठ महीनों में यह 33 अरब डॉलर बढ़ा था। इस दौरान सेवा व्यापार अधिशेष 20 अरब डॉलर के ऑल-टाइम हाई पर रहा।

जैसा कि अनुमान लगया जा रहा था इस वर्ष अक्टूबर में सोने के आयात में सालाना आधार पर 58 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। दीपावली के महीने में सोने का आयात बिल पिछले महीने की तुलना 5 अरब डॉलर से अधिक उछलकर 14.7 अरब डॉलर हो गया।

इस बीच, मुख्य आयात जिसमें नॉन-ऑयल और नॉन-गोल्ड शामिल था, को लेकर गिरावट दर्ज की गई। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, मशीन टूल्स जैसी कैटेगरी में तेज वृद्धि दर्ज की गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी रेट में कटौती की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स आयात में वृद्धि दर्ज की गई।

रिपोर्ट के अनुसार, इस महीने अक्टूबर में भारत का वस्तु व्यापार घाटा बढ़कर 41.7 अरब डॉलर हो गया, जो कि सितंबर में 32.2 अरब डॉलर दर्ज किया गया था। यह अब तक का सबसे उच्च स्तर है। सीजनली एडजस्टिंग के बाद अक्टूबर में व्यापार घाटा 33.4 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो कि इससे पिछले महीने सितंबर में 31.1 अरब डॉलर था।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका को निर्यात में लगातार दूसरे महीने भी गिरावट दर्ज की गई। सितबंर में यह -12 प्रतिशत था और अक्टूबर में -8.6 रहा। वहीं, नॉन-अमेरिकी गंतव्यों को निर्यात में वृद्धि ने अपनी गति खो दी, जो कि इससे पहले सितंबर में सालाना आधार पर 11 प्रतिशत की तेजी से बढ़ा था।

