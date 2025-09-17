भारत के सीमेंट उद्योग में अगले तीन वर्षों में लगभग 7 प्रतिशत वार्षिक मांग वृद्धि की उम्मीद : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 16 सितंबर (आईएएनएस)। भारत के सीमेंट उद्योग में अगले तीन वर्षों में लगभग 7 प्रतिशत वार्षिक मांग वृद्धि देखने को मिलेगी।

एचएसबीसी ग्लोबल रिसर्च ने देश के सीमेंट उद्योग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 26 मौजूदा मार्केट साइकल में क्षमता वृद्धि का पीक होगा।

रिपोर्ट में बताया गया है कि शीर्ष चार कंपनियों के पास अब बाजार का 57 प्रतिशत हिस्सा है।

एचएसबीसी का अनुमान है कि इस कंसोलिडेशन से मूल्य निर्धारण क्षमता में वृद्धि होगी।

ब्रोकरेज ने कहा कि नवंबर से सीमेंट की कीमतों में वृद्धि होने की उम्मीद है।

एचएसबीसी ने वित्त वर्ष 25-28ई के दौरान प्रति टन ईबीआईटीडीए में 13 प्रतिशत सीएजीआर वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिसे वित्त वर्ष 26 में प्रति टन औसत बिक्री मूल्य में 3.6 प्रतिशत, वित्त वर्ष 27 में 2.5 प्रतिशत और वित्त वर्ष 28 में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि का समर्थन प्राप्त है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "तीन वर्षों की मजबूत वृद्धि के बाद वित्त वर्ष 25 में मांग में कमी आई और यह लगभग 3 प्रतिशत रह गई।"

ब्रोकरेज ने आगे कहा, "हमें वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में सुधार की उम्मीद है और हमारा मानना ​​है कि लार्ज बेस और स्थिर सरकारी पूंजीगत व्यय के संयोजन से अगले तीन वर्षों में मांग वृद्धि 6-7 प्रतिशत वार्षिक के दायरे में सामान्य हो जाएगी।"

जोखिमों में सरकारी पूंजीगत व्यय में भारी गिरावट शामिल है, जिसके होने की संभावना कम है और आवास क्षेत्र में मंदी भी शामिल है।

विश्लेषकों ने पहले अनुमान लगाया था कि सीमेंट कंपनियों को लाभ होगा क्योंकि जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने से सीमेंट की कीमतों में लगभग 7-8 प्रतिशत की कमी आ सकती है।

इस बीच, इस साल जुलाई में, बीएनपी पारिबा इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि संरचनात्मक कारकों के कारण भारतीय सीमेंट क्षेत्र में मांग वित्त वर्ष 2026 में 7-8 प्रतिशत तक पहुंचने और वित्त वर्ष 2026-29 के दौरान 6 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है।

