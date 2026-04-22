अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

भारत का सीफूड निर्यात वित्त वर्ष 26 में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, फ्रोजन झींगों की मांग बढ़ी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 22, 2026, 04:49 AM

नई दिल्ली, 22 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत के सीफूड निर्यात की वैल्यू वित्त वर्ष 26 में बढ़कर रिकॉर्ड 72,325.82 करोड़ रुपए (8.28 अरब डॉलर) पर पहुंच गई है। साथ ही, वॉल्यूम 19.32 लाख मीट्रिक टन रही है। यह जानकारी मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमपीईडीए) के ओर से जारी प्रोविजनल डेटा में दी गई।

देश के सीफूड निर्यात में फ्रोजन झींगों की मांग सबसे अधिक रही और कुल निर्यात में इनकी हिस्सेदारी 47,973.13 करोड़ रुपए (5.51 अरब डॉलर) थी।

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार, झींगा मछली की वॉल्यूम में 4.6 प्रतिशत और वैल्यू में 6.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे भारत के सीफूड उत्पादों के निर्यात में इसका दबदबा और मजबूत हुआ है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहा, जहां भारत ने 2.32 अरब डॉलर का निर्यात किया। हालांकि, अमेरिका को होने वाले निर्यात में वॉल्यूम के हिसाब से 19.8 प्रतिशत और वैल्यू के हिसाब से 14.5 प्रतिशत की गिरावट आई, जो मुख्य रूप से टैरिफ के प्रभाव को दर्शाती है।

हालांकि, चीन, यूरोपीय संघ और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों जैसे अन्य बाजारों में मजबूत वृद्धि ने इस गिरावट की भरपाई कर दी।

दूसरे सबसे बड़े गंतव्य चीन को होने वाले निर्यात में वैल्यू के हिसाब से 22.7 प्रतिशत और वॉल्यूम के हिसाब से 20.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

यूरोपीय संघ को निर्यात में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें निर्यात वैल्यू में 37.9 प्रतिशत और वॉल्यूम में 35.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

दक्षिण-पूर्व एशिया को भी निर्यात में मजबूत वृद्धि हुई है, जिसमें वैल्यू और वॉल्यूम में क्रमशः 36.1 प्रतिशत और 28.2 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।

बयान में कहा गया है, "जापान को निर्यात मूल्य में 6.55 प्रतिशत बढ़ा, जबकि पश्चिम एशिया को निर्यात में 0.55 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई, जिसका कारण वित्तीय वर्ष के अंत में क्षेत्र में अशांति होना था।"

झींगों के अलावा फ्रोजन मछली, स्क्विड, कटलफिश, सूखे खाद्य पदार्थ और जीवित उत्पादों के निर्यात में सकारात्मक गति देखी गई, जबकि ठंडे उत्पादों में गिरावट आई।

सुरिमी, फिशमील और फिश ऑयल के निर्यात में सुधार दर्ज किया गया।

शीर्ष पांच बंदरगाहों - विशाखापत्तनम, जेएनपीटी, कोच्चि, कोलकाता और चेन्नई - का कुल निर्यात मूल्य में लगभग 64 प्रतिशत हिस्सा रहा, जो भारत की सीफूड निर्यात आपूर्ति श्रृंखला में उनके निरंतर महत्व को दर्शाता है।

सरकार ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि को मजबूत करने, मूल्य श्रृंखलाओं का आधुनिकीकरण करने और सीफूड निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से कई लक्षित उपाय शुरू किए हैं।

--आईएएनएस

एबीएस/

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