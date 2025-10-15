भारत के सबसे बड़े एआई डेटा सेंटर कैंपस के लिए गूगल के साथ साझेदारी को गौतम अदाणी ने 'ऐतिहासिक दिन' बताया

अहमदाबाद, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने मंगलवार को कहा कि उन्हें आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर कैंपस बनाने के लिए गूगल के साथ साझेदारी करने पर गर्व है।

अदाणी समूह की कंपनी अदाणीकॉनेक्स और गूगल ने भारत में सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए साझेदारी का ऐलान किया। यह डेटा सेंटर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में बनाया जाएगा। इसमें करीब अगले पांच वर्षों में 15 अरब डॉलर का निवेश होगा।

इस मौके पर अरबपति कारोबारी ने कहा, "भारत के लिए ऐतिहासिक दिन! अदाणी समूह को विशाखापत्तनम में भारत के सबसे बड़े एआई डेटा सेंटर कैंपस के निर्माण के लिए गूगल के साथ साझेदारी करने पर गर्व है, जिसे विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मांगों के लिए डिजाइन किया गया है।"

सोशल मीडिया 'प्लेटफॉर्म' एक्स पर एक पोस्ट में गौतम अदाणी ने कहा कि इस हब में डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग और बड़े पैमाने पर एआई मॉडल इंफेरेंस के लिए आवश्यक टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट (टीपीयू) और ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) आधारित कंप्यूटिंग क्षमता होगी और यह एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करेगा, जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य सेवा और कृषि से लेकर लॉजिस्टिक्स और वित्त आदि के लिए एआई-संचालित समाधान प्रदान करेगा।

अदाणी समूह के चेयरमैन ने कहा, "हमें भारत की एआई क्रांति को गति देने के लिए इंजन का निर्माण करने और हमारे देश के प्रतिभाशाली माइंड्स को जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए उपकरण प्रदान करने पर गर्व है।"

विशाखापत्तनम में गूगल का एआई हब पांच वर्षों (2026-2030) में लगभग 15 अरब डॉलर का एक बहुआयामी निवेश है, जिसमें गीगावाट-स्तरीय डेटा सेंटर ऑपरेशंस, एक मजबूत सब-सी केबल नेटवर्क और स्वच्छ ऊर्जा द्वारा समर्थित देश में सबसे अधिक मांग वाले एआई वर्कलोड को संचालन करना शामिल है।

इसे अदाणीकॉनेक्स और एयरटेल सहित इकोसिस्टम भागीदारों के सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा।

गूगल एआई हब के आधार को अदाणीकॉनेक्स के सहयोग से विकसित किया जाएगा, जिसमें एआई डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इससे भारत की एआई क्षमताओं में पीढ़ीगत बदलाव लाने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण कंप्यूटिंग क्षमता जोड़ेगी।

--आईएएनएस

एबीएस/