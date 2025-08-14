भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर ने जुलाई में स्थिर बिक्री की दर्ज : सियाम

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान के अनुसार, इस साल जुलाई में देश में ऑटोमोबाइल की बिक्री ने स्थिर प्रदर्शन दर्ज किया। इसी के साथ, यात्री वाहनों (कार और यूटिलिटी वाहन), दोपहिया, तिपहिया और क्वाड्रिसाइकिल सहित सभी सेगमेंट में बिक्री 26.98 लाख यूनिट को पार कर गई।

दोपहिया वाहन सेगमेंट में जुलाई 2024 की तुलना में जुलाई 2025 में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और बिक्री 15.67 लाख यूनिट को पार कर गई।

स्कूटर की बिक्री जुलाई में 16.2 प्रतिशत बढ़कर 6,43,169 इकाई हो गई, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में यह 5,53,642 यूनिट थी।

इसी प्रकार, मोटरसाइकिल की बिक्री जुलाई 2024 में 8,50,489 यूनिट की तुलना में इस महीने के दौरान 4.7 प्रतिशत बढ़कर 8,90,107 यूनिट हो गई।

तिपहिया वाहन सेगमेंट ने जुलाई में अपनी अब तक की सबसे अधिक बिक्री 0.69 लाख यूनिट दर्ज की, जो पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 17.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

हालांकि, सियाम के बयान के अनुसार, यात्री वाहन खंड, जिसमें कार और उपयोगिता वाहन शामिल हैं, में समग्र धारणा अब तक सुस्त बनी हुई है, जिसमें पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में जुलाई में (-) 0.2 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 3.41 लाख यूनिट रह गई।

सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा, "जुलाई 2024 की तुलना में जुलाई 2025 में सभी वाहन खंडों ने स्थिर प्रदर्शन दर्ज किया है। अगस्त के आखिरी 15 दिनों में ओणम उत्सव के साथ शुरू होने वाले त्योहारी सीजन के आगमन के साथ, भारतीय ऑटो उद्योग आने वाले महीनों में मांग में तेजी आने के लिए आशावादी बना हुआ है।"

निर्यात के संदर्भ में, इस महीने के दौरान कुल यात्री वाहनों का निर्यात 8.7 प्रतिशत बढ़कर लगभग 67,292 यूनिट हो गया, जबकि पिछले वर्ष जुलाई में यह 61,929 यूनिट था।

इस वर्ष जुलाई में कुल दोपहिया वाहनों का निर्यात 33.5 प्रतिशत बढ़कर 4,33,873 यूनिट हो गया, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने यह 3,24,908 यूनिट था।

इस बीच, सियाम के आंकड़ों के अनुसार, यात्री वाहनों ने 2025-26 की पहली तिमाही में 2.04 लाख यूनिट के साथ अपना अब तक का सर्वोच्च निर्यात दर्ज किया है, जो 2024-25 की पहली तिमाही की तुलना में 13.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

बयान में कहा गया है कि इस क्षेत्र में निर्यात वृद्धि अधिकांश बाजारों में स्थिर मांग और मध्य पूर्व तथा लैटिन अमेरिका में मजबूत प्रदर्शन के कारण हुई। श्रीलंका और नेपाल जैसे पड़ोसी बाजारों में सुधार, जापान से बढ़ती मांग और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुक्त व्यापार समझौतों के तहत बढ़ते निर्यात ने भी समग्र वृद्धि में योगदान दिया। कहा।

2025-26 की पहली तिमाही में दोपहिया वाहनों का निर्यात पिछले वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में 23.2 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि के साथ 11.4 लाख यूनिट तक पहुंच गया। यह वृद्धि पड़ोसी बाज़ारों में सुधार और प्रमुख निर्यात बाजारों में निरंतर वृद्धि की गति से प्रेरित थी।

--आईएएनएस

एसकेटी/