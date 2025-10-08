अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

भारत का ऑफिस मार्केट 2025 की तीसरी तिमाही में 1 अरब वर्ग फुट के पार पहुंचा : रिपोर्ट

Oct 08, 2025, 02:57 AM

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत का ऑफिस मार्केट 2025 की तीसरी तिमाही में 1 अरब वर्ग फुट के पार पहुंच गया और ईयर-टू-डेट वॉल्यूम 24 प्रतिशत तक बढ़ गया है। इस वृद्धि के साथ मार्केट एक वार्षिक रिकॉर्ड बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। यह जानकारी मंगलवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।

हालांकि बाजार एक नए वार्षिक पीक की ओर अग्रसर है, रियल एस्टेट सेवा फर्म नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि तिमाही के दौरान लीजिंग मुख्य रूप से ग्रेड ए लीजिंग से हुई, जिसने तिमाही वॉल्यूम का 88 प्रतिशत और ईयर-टू-डेट 92 प्रतिशत प्रदर्शित किया।

बेंगलुरु, मुंबई और एनसीआर में आधे कारोबार हुए और 2025 की तीसरी तिमाही में 42 लाख वर्ग फुट के साथ बेंगलुरु सबसे आगे रहा।

हैदराबाद और चेन्नई ने तिमाही के दौरान कारोबार में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज करवाई। हैदराबाद ने सालाना आधार पर 33 प्रतिशत और चेन्नई ने 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करवाई।

वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) ने लगभग 5.7 मिलियन वर्ग फुट ऑफिस स्पेस ट्रांजैक्शन को संभाला, जो सभी ऑक्यूपियर सेगमेंट में सबसे बड़ी हिस्सेदारी 32 प्रतिशत थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सेगमेंट के लिए बेंगलुरु शीर्ष विकल्प था, जिसने 2025 की तीसरी तिमाही में जीसीसी से जुड़ी लीजिंग एक्टिविटी का 65 प्रतिशत हिस्सा हासिल किया।

इसके अलावा, मुंबई, एनसीआर और बेंगलुरु के बड़े ऑफिस मार्केट में किराये के स्तर में क्रमशः 11 प्रतिशत, 9 प्रतिशत और 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल एआई अपनाने में तेजी के साथ, भारत की प्रतिभा और लागत लाभ आउटसोर्स आईटी सर्विस के केंद्र के रूप में इसकी अपील को मजबूत कर रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वर्ष आठ प्रमुख बाजारों में क्वार्टर टू सेल (क्यूटीएस) इंडीकेटर 18 महीनों से नीचे रहा है। क्यूटीएस पिछली आठ तिमाहियों की औसत बिक्री गति के आधार पर वर्तमान इन्वेंट्री को अब्जॉर्ब करने के लिए आवश्यक समय को दर्शाता है।

भारत के ऑफिस मार्केट में इन्वेंट्री में बढ़ोतरी के बावजूद क्यूटीएस की स्थिरता मार्केट के फंडामेंटल की मजबूती को दर्शाते हैं।

--आईएएनएस

एसकेटी/

