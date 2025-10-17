भारत की लिस्टेड कंपनियों का बाजार पूंजीकरण एक वर्ष के उच्चतम स्तर के पार

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत की लिस्टेड कंपनियों का बाजार पूंजीकरण एक वर्ष के उच्चतम स्तर को पार करते हुए 467 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। यह तेजी विदेशी निवेशकों की नई खरीदारी और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की बढ़ती उम्मीदों के चलते दर्ज की गई।

विश्लेषकों के अनुसार, धनतेरस से पहले त्योहारी मांग, कॉर्पोरेट आय की बेहतर संभावनाओं और कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट के कारण बाजार में तेजी आई, जिससे ओवरऑल मैक्रो सेंटीमेंट को बल मिला।

बीएसई में लिस्टेड सभी कंपनियों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण 1 अक्टूबर, 2024 को दर्ज किए गए स्तर को पार कर गया और वर्तमान में 27 सितंबर, 2024 को पहुंचे रिकॉर्ड उच्च स्तर से केवल 2.3 प्रतिशत पीछे है। अक्टूबर की शुरुआत से, निवेशकों ने बाजार मूल्य में लगभग 16 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि की है।

यह वृद्धि व्यापक आधार पर हुई, जिसमें लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों में बढ़त देखी गई। इस महीने अब तक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग चार महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं और 3.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

विश्लेषकों ने बताया कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों और भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में प्रगति के कारण निवेशकों के सेंटीमेंट में सुधार हुआ

रियल्टी, आईटी और बैंकिंग शेयरों ने तेजी को बढ़ावा दिया, निफ्टी रियल्टी में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

बीएसई मिडकैप जैसे ब्रॉडकैप सूचकांकों में 3.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि स्मॉलकैप सूचकांक में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विशेषज्ञों ने संकेत दिया कि अल्पावधि बाजार में तेजी बनी हुई है, हालांकि यह कुछ समय के लिए एक कंसोलिडेटेड रेंज में चल सकता है। सेंसेक्स का समर्थन स्तर 25,500-25,400 है, जबकि निफ्टी का 83,200-82,900 है। सेंसेक्स का प्रतिरोध स्तर 25,725-25,800 और निफ्टी का 83,800-84,000 है।

पिछले आठ सत्रों में, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) छह सत्रों में शुद्ध खरीदार रहे हैं और उन्होंने सेकेंडरी मार्केट में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है।

इस बीच, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 18,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है।

