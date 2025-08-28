भारत के कंज्यूमर टैबलेट मार्केट में 2025 की पहली छमाही में 20.5 प्रतिशत की तेजी : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)। 2025 की पहली छमाही में, भारत के कंज्यूमर टैबलेट मार्केट में सालाना आधार पर 20.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसे मजबूत विक्रेता प्रोत्साहन रणनीतियों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, खुदरा दुकानों और ऑनलाइन चैनलों पर स्थिर मांग का समर्थन प्राप्त हुआ। यह जानकारी गुरुवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।

इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन (आईडीसी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, सीजनल प्रमोशनल इवेंट्स और बैक-टू-स्कूल अभियानों ने भी इस वृद्धि को बढ़ावा दिया, जिससे खरीदारों को आकर्षित करने में मदद मिली।

रिपोर्ट में डिटैचेबल टैबलेट में सालाना आधार पर 18.9 प्रतिशत की वृद्धि भी दिखाई गई।

आईडीसी इंडिया और साउथ एशिया के शोध विश्लेषक प्रियांश तिवारी ने कहा, "भारत में कंज्यूमर टैबलेट सेगमेंट में लगातार मजबूत गति देखी जा रही है।"

उन्होंने आगे कहा कि ऑनलाइन चैनलों ने एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट लॉन्च, कैशबैक ऑफर और ईएमआई विकल्पों के साथ ऑफलाइन विकास को पीछे छोड़ दिया है।

तिवारी ने आगे कहा, "बड़ी स्क्रीन, स्टाइलस-बैक्ड मॉडल और किफायती एंट्री-लेवल डिवाइस की बढ़ती मांग ने इस वृद्धि को बढ़ावा दिया।"

ब्रांड्स में, सैमसंग ने 2025 की पहली छमाही में 41.3 प्रतिशत की समग्र बाजार हिस्सेदारी के साथ नेतृत्व बनाए रखा, उसके बाद लेनोवो 12.3 प्रतिशत और एप्पल 11.8 प्रतिशत के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

सैमसंग ने कंज्यूमर और कमर्शियल दोनों सेगमेंट में अपना दबदबा बनाए रखा, जबकि लेनोवो ने एसएमबी और एंटरप्राइज कैटेगरी में बढ़त हासिल की।

रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल ने कंज्यूमर मार्केट में मजबूत प्रदर्शन के साथ 14.4 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की और एंटरप्राइज कैटेगरी में भी विस्तार किया।

भविष्य को देखते हुए, आईडीसी को उम्मीद है कि कंज्यूमर टैबलेट बाजार बढ़ता रहेगा, लेकिन सरकारी और शिक्षा क्षेत्रों में लंबे रिफ्रेश साइकल के कारण कमर्शियल सेगमेंट में भारी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है।

आईडीसी इंडिया और साउथ एशिया के शोध प्रबंधक, भरत शेनॉय ने कहा, "कंज्यूमर टैबलेट बाजार 2019 और 2021 के बीच दोगुना हो गया और 2025 के अंत तक इसके तीन गुना होने की उम्मीद है।"

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की मांग कमजोर हो रही है, जिससे आने वाली तिमाहियों में समग्र विकास दर पर असर पड़ सकता है।"

