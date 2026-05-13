भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 27 में 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान, आरबीआई ब्याज दरों को रखेगा स्थिर : मॉर्गन स्टेनली

नई दिल्ली, 13 मई (आईएएनएस)। मॉर्गन स्टेनली ने बुधवार को कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बीच वित्त वर्ष 27 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है और वित्त वर्ष 28 में यह 7 प्रतिशत रह सकती है। साथ ही कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ब्याज दरों को स्थिर रखकर विकास को बढ़ावा देता रहेगा।

रिपोर्ट में बताया गया कि पश्चिम एशिया में तनाव का सबसे अधिक असर जून तिमाही में देखने को मिलेगा। कमोडिटी की ऊंची कीमतों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के चलते विकास दर इस दौरान 6.5 प्रतिशत तक रह सकती है।

मॉर्गन स्टेनली की भारत में मुख्य अर्थशास्त्री उपासना चाचरा ने कहा,"इसके बाद, जैसे-जैसे आपूर्ति-पक्ष की बाधाएं कम होंगी और कमोडिटी की कीमतें स्थिर होंगी, हम गतिविधि में धीरे-धीरे सामान्यीकरण की उम्मीद करते हैं और मार्च 2027 तक विकास दर रुझान के अनुरूप हो जाएगी।"

चाचरा ने आगे कहा,“हालांकि, वैश्विक परिस्थितियां अस्थिर बनी हुई हैं और अनिश्चितता का स्तर काफी ऊंचा है। तेल की ऊंची कीमतें लंबे समय तक बनी रहने से विकास पर असर पड़ सकता है।”

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि बाहरी अनिश्चितता के बीच विकास घरेलू मांग पर निर्भर करेगा।

रिपोर्ट में कहा गया है, “व्यापक स्तर पर अस्थिरता बनी हुई है, लेकिन आपूर्ति में लंबे समय तक व्यवधान और वस्तुओं की ऊंची कीमतों से स्थिरता में कमी आने की संभावना है। विकास को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए नीति सहायक बनी रहेगी।”

हालांकि, कमजोर बाहरी परिस्थितियों के बावजूद, अप्रैल के गतिविधि संकेतक मजबूत घरेलू मांग को दिखाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष और तेल की ऊंची कीमतों से विकास पर दबाव पड़ने की संभावना है, लेकिन “हमें उम्मीद है कि परिणाम पहले की अपेक्षाओं से बेहतर होंगे।”

अर्थशास्त्री ने कहा, “हम मौसम और इनपुट उपलब्धता से उत्पन्न होने वाले द्वितीय-चरण प्रभावों और खाद्य मुद्रास्फीति के जोखिमों पर नजर रख रहे हैं। तेल की ऊंची कीमतें चालू खाता घाटे को जीडीपी के 1.8 प्रतिशत तक बढ़ा सकती हैं, जबकि पूंजी प्रवाह में कमी के कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार तीसरे वर्ष घाटे में रह सकता है, जिससे मुद्रा की संवेदनशीलता बढ़ जाएगी।”

उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि आपूर्ति में अचानक आए झटके से उत्पन्न वृद्धि और मुद्रास्फीति के जोखिमों को संतुलित करने के लिए आरबीआई वित्त वर्ष 2027 में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। बाहरी दबावों और मुद्रा की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए, आरबीआई संभवतः ब्याज दर से इतर उपायों पर निर्भर करेगा, जिसमें विदेशी मुद्रा विनिमय (ओडीई) के सख्त नियम और अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा की गई राशि और विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ावा देने के कदम शामिल हैं।”

--आईएएनएस

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