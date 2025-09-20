भारत को हाई-टेक प्रोडक्ट की जरूरत और ऑस्टिया को बाजार की तलाश, सहयोग से दोनों देशों को होगा फायदा : कैथरीना वीजर

नई दिल्ली, 19 सितंबर (आईएएनएस)। भारत में ऑस्ट्रिया की राजदूत कैथरीना वीजर ने शुक्रवार को कहा कि कई कंपनियों ने भारत में अपनी प्रोडक्शन लाइनें और प्रोडक्शन साइट्स स्थापित करना शुरू कर दिया है, जिसमें ऑस्ट्रियाई कंपनियां भी शामिल हैं।

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए उन्होंने कहा, "इससे दोनों ही देशों को मदद मिलेगी क्योंकि अगर भारत में काम करने वाली ऑस्ट्रियाई कंपनियां भारतीय कंपनियों और श्रमिकों के सहयोग से भारत में अच्छा कारोबार करेंगी तो इससे ऑस्ट्रियाई मूल कंपनी को भी मदद मिलेगी।"

वीजर से सवाल पूछा गया कि मेक इन इंडिया ऑस्ट्रिया के व्यापारिक माहौल में कैसे मदद करेगा, इस पर उन्होंने कहा, "हमारा वर्तमान बिजनेस इकोसिस्टम और हमारी अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति ऐसी है कि सहयोग करने से दोनों देशों को लाभ होगा। भारत को उच्च-तकनीकी गुणवत्ता, उच्च-तकनीकी उत्पादों और तकनीक की आवश्यकता है और ऑस्ट्रिया को मजदूरों और मार्केट की तलाश है और इन्हें एक साथ लाने से हम सभी को लाभ होगा। इसका अर्थ यह भी है कि हम न केवल भारत में कुछ उत्पादों का आयात करेंगे, बल्कि भारत में उनका निर्माण भी करेंगे।"

ऑस्ट्रिया और भारत के बीच द्विपक्षीय संभावनाओं को लेकर वीजर ने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रिया और भारत के बीच जुड़ाव वास्तव में बढ़ा है और सभी क्षेत्रों में बहुत ही गतिशील तरीके से तेजी से बढ़ा है। उच्चतम स्तर पर राजनीतिक जुड़ाव काफी बढ़ा है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रिया की हालिया यात्रा इसका उदाहरण है।"

पीएम मोदी बीते वर्ष जुलाई में ऑस्ट्रिया की ऐतिहासिक यात्रा पर थे। पीएम मोदी की यह यात्रा बेहद खास थी, क्योंकि 41 वर्ष बाद कोई भारतीय पीएम ऑस्ट्रिया के दौरे पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी की वियना यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौते किए गए।

पीएम मोदी को लेकर कैथरीना वीजर ने कहा कि उनका नेतृत्व निश्चित रूप से प्रभावशाली है। भारत जितने बड़े देश का कोई भी लीडर एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति ही होगा।

वीजर ने कहा, "मैं कहूंगी कि उनकी वैश्विक पहुंच और दुनिया के दूसरे देशों के साथ उनका जुड़ाव प्रभावशाली है, जिसमें ऑस्टिया भी शामिल है। उनके इस जुड़ाव के लिए हम बहुत आभारी हैं और बहुत खुश हैं।"

--आईएएनएस

एसकेटी/