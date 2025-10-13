भारत की फाइनेंशियल सर्विसेज डील वैल्यू में 2025 की तीसरी तिमाही में 39 प्रतिशत का उछाल : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में 2025 की तीसरी तिमाही में कुल 7.8 अरब डॉलर के 61 सौदे हुए। तीन अरब डॉलर के लेनदेन के कारण तिमाही आधार पर मूल्य में 39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो निरंतर संस्थागत विश्वास और मजबूत पब्लिक मार्केट एक्टिविटी का संकेत है। यह जानकारी सोमवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।

ग्रांट थॉर्नटन भारत की रिपोर्ट में कहा गया है कि फिनटेक सेक्टर डील एक्टिविटी के मामले में सबसे आगे रहा, जिसने एआई, डिजिटल पेमेंट्स और ऑटोमेशन में प्राइवेट इक्विटी की रुचि को आकर्षित किया, जो वैश्विक अनिश्चितता के बीच इस क्षेत्र की मजबूती को दर्शाता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 की तीसरी तिमाही में सौदों का कुल मूल्य 2024 की पहली तिमाही के बाद से उच्चतम तिमाही मूल्य भी रहा।

ग्रांट थॉर्नटन भारत के प्राइवेट इक्विटी ग्रुप के पार्टनर और डील्स टैक्स एडवाइजरी लीडर, विशाल अग्रवाल ने कहा, "तीसरी तिमाही भारत और वैश्विक बाजारों में मौजूदा विपरीत स्थिति को दर्शाती है। हालांकि कुल सौदों की संख्या में कमी आई है, लेकिन दीर्घकालिक रणनीतिक निवेश, क्यूआईपी और आईपीओ एक्टिविटी में तेजी और फिनटेक इनोवेशन निवेशकों के निरंतर विश्वास को दर्शाते हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी को रेशनलाइज बनाने जैसे घरेलू सुधार खपत को बढ़ावा दे सकते हैं और बैंकों द्वारा अधिग्रहण वित्तपोषण पर पुनर्विचार और फिनटेक के लिए सहायक उपाय इस क्षेत्र के विकास पथ को गति देने के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 की तीसरी तिमाही में 1.5 अरब डॉलर मूल्य के 17 विलय और अधिग्रहण सौदे दर्ज किए गए, जो सौदों की संख्या में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

हालांकि, विलय और अधिग्रहण सौदों के मूल्य ने एक अधिक संतुलित माहौल को दर्शाया। घरेलू लेनदेन ने सौदों के 76 प्रतिशत का योगदान देते हुए मात्रा में बढ़त हासिल की, जबकि इनबाउंड इन्वेस्टमेंट ने समग्र मूल्य को बढ़ाया।

प्रारंभिक चरण, सीरीज ए और बी निवेशों ने निजी इक्विटी (पीई) वित्तपोषण परिदृश्य पर अपना दबदबा बनाए रखा, जिसका मुख्य उद्देश्य भौगोलिक विस्तार को बढ़ावा देना था।

कुल मूल्य का 77 प्रतिशत 16 एमएंडए और पीई सौदों के माध्यम से 2 बिलियन डॉलर के साथ सेक्टर सौदों का मूल्य सबसे अधिक रहा। उच्च-मूल्य वाले लेनदेन ने इस तिमाही को गति दी, जिसमें एक बिलियन डॉलर के सौदे और 100 मिलियन डॉलर से अधिक के चार सौदों ने सेक्टर मूल्य में 91 प्रतिशत का योगदान दिया।

रिपोर्ट के अनुसार, इस तिमाही में पब्लिक मार्केट एक्टिविटी में भी मजबूत उछाल देखा गया, जिसमें दो बिलियन डॉलर के सौदों (क्यूआईपी और आईपीओ) ने कुल सेक्टर मूल्य में 57 प्रतिशत का योगदान दिया।

