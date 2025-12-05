भारत की एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री का आकार 2029 तक बढ़कर 42.7 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत की एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री का आकार 2029 तक बढ़कर 47.2 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जो कि 2024 में 32.2 अरब डॉलर था। आने वाले चार वर्षों में इसके 7.8 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ने का अनुमान है जो कि वैश्विक औसत 4.2 प्रतिशत से दोगुना है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

पीडब्लूसी इंडिया की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि इस ग्रोथ की वजह डिजिटल भागीदारी का बढ़ना और ब्रॉडबैंड की पहुंच में विस्तार होना और ऑनलाइन कंटेंट अधिक खपत होना है।

रिपोर्ट में कहा गया कि इन फैक्टर्स से सभी फॉमेट्स में दर्शकों का व्यवहार बदल रहा है और प्लेटफॉर्म्स, विज्ञापनदाताओं और क्रिएटर्स के लिए अवसर पैदा हो रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेट विज्ञापन सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट है। 2029 तक इसका आकार बढ़कर 13.06 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जो कि 2024 में 6.25 अरब डॉलर पर था। इसमें 15.9 प्रतिशत के सीएजीआर से बढ़ोतरी की उम्मीद है।

मोबाइल-फर्स्ट सेगमेंट, क्षेत्रीय डिजिटल अभियान और सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल सेगमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।

कंपनी का कहना है कि ओवर-द-टॉप (ओटीटी) आधारित आय 2024 में 2.27 अरब डॉलर के बढ़कर 2029 में 3.47 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है। इसे रीजनल कंटेंट, डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर मॉडल और बढ़ते सब्सक्राइबर बेस का सपोर्ट मिलेगा।

पीडब्लूसी इंडिया के चीफ क्लाइंट्स और अलायंस ऑफिसर मनप्रीत सिंह आहूजा ने कहा, “हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां टेक्नोलॉजी—खासकर एआई—असल में यह बदल रही है कि कंटेंट कैसे बनाया और खोजा जाता है। उससे पैसे कमाए जाते हैं और उसे कैसे अनुभव किया जाता है।”

उन्होंने आगे कहा, “एआई से चलने वाली प्रोडक्शन पाइपलाइन, सटीक पर्सनलाइजेशन और इमर्सिव फॉर्मेट पूरे एंटरटेनमेंट और मीडिया पारिदृश्य में वैल्यू ला रहे हैं।”

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि स्पोर्ट्स और लाइव स्ट्रीमिंग से आय 2029 तक बढ़कर 7.8 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान है,जो कि 2024 में 4.6-5 अरब डॉलर के बीच थी।

--आईएएनएस

एबीएस/