भारत को एक ग्लोबल पावरहाउस में बदल रहे पीएम मोदी, ईश्वर ने खुद 'अवतार पुरुष' के रूप में भेजा : मुकेश अंबानी

Sep 17, 2025, 06:42 PM

नई दिल्ली, 17 सितंबर (आईएएनएस)। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईश्वर ने खुद उन्हें एक अवतार पुरुष के रूप में भारत को पृथ्वी पर एक महान राष्ट्र बनाने के लिए भेजा है।

मुकेश अंबानी ने भारत के समस्त व्यापारिक समुदाय, रिलायंस परिवार और अंबानी परिवार की ओर से पीएम मोदी को उनके जन्मदिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

अंबानी ने कहा, "आज 145 करोड़ भारतीयों के लिए उत्सव का दिन है। यह हमारे परम आदरणीय और प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का 75वां जन्मदिन है।"

उन्होंने आगे कहा, "यह कोई संयोग नहीं है कि पीएम मोदी का अमृत महोत्सव भारत के अमृत काल में आ रहा है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि जब स्वतंत्र भारत 100 वर्ष का हो जाए तब भी मोदी देश की सेवा करते रहें। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने स्वयं उन्हें अवतार पुरुष के रूप में हमारी मातृभूमि का नेतृत्व करने और उसे पृथ्वी पर सबसे महान राष्ट्र बनाने के लिए भेजा है।"

उन्होंने पीएम मोदी को 30 वर्षों से भी अधिक समय से करीब से जानने को अपना सौभाग्य बताया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता हैं, जो भारत को एक ग्लोबल पावरहाउस बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।

अंबानी ने कहा, "मैंने ऐसा कोई नेता नहीं देखा, जिसने भारत और भारतीयों के बेहतर भविष्य के लिए इतनी मेहनत की हो। उन्होंने पहले गुजरात को एक इकोनॉमिक पावरहाउस में बदला। अब वे पूरे भारत को एक ग्लोबल पावरहाउस में बदल रहे हैं।"

अंबानी ने 145 करोड़ भारतीयों के साथ मिलकर पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके निरंतर अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।

पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन देशव्यापी कार्यक्रमों और स्वास्थ्य, कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ मनाया जा रहा है। यह एक राष्ट्रीय उत्सव बन गया है, जिसमें देश भर के राजनीतिक नेताओं की ओर से पीएम मोदी को बधाईयां दी जा रही हैं।

--आईएएनएस

एसकेटी/

