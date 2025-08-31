अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

भारत को डेड इकोनॉमी कहने वालों के लिए नए आंकड़े उनके चेहरे पर तमाचा है: गौरव बल्लभ

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 31, 2025, 05:47 AM

जयपुर, 31 अगस्त (आईएएनएस)। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार आलोचना के बाद भाजपा कार्यकर्ता और अर्थशास्त्री गौरव बल्लभ ने ताजा आर्थिक आंकड़ों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पहले क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर कहा, "7.1 प्रतिशत की दर से विकास कर रही अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहना पूरी तरह से नासमझी है।

गौरव बल्लभ ने आईएएनएस से कहा, "जो लोग भारत में रहकर भारत की इकोनॉमी को 'डेड' बोल रहे थे, उनके लिए ये ग्रोथ एक करारा जवाब है। ये आंकड़े उन सभी चेहरों पर तमाचा हैं, जो देश की आर्थिक सेहत को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे थे।"

उन्होंने यह भी कहा कि आज की तारीख में जब दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी की मार झेल रही हैं, उस वक्त भारत अकेला ऐसा देश है जो 6.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत तक की ग्रोथ दर बनाए हुए है।

उन्होंने कहा, "यह भारत की असली ताकत है, और इसका श्रेय देश की नीति, युवाओं की मेहनत और उद्योग जगत को जाता है।"

इसके साथ ही गौरव बल्लभ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर भी बयान दिया।

उन्होंने कहा, "पीएम मोदी अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) की बैठक में भाग लेने चीन गए हैं। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को तीन बड़ी बातें साफ-साफ कही हैं। पहली, भारत अपने किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। दूसरी, भारत की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। और तीसरी, भारत अपने निर्णय अपनी शर्तों पर लेगा।"

गौरव बल्लभ ने कहा कि यह नया भारत है जो दुनिया को साफ संदेश देता है कि वह विकास की राह पर किसी के दबाव में नहीं चलेगा। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर कहा, "भारत को दुनिया के किसी भी देश से कोई समस्या नहीं है, सिवाय पाकिस्तान जैसे देशों के जो आतंकवाद को पनाह देते हैं।"

उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भारत की विकास यात्रा और भी रफ्तार पकड़ेगी और नए लोग, नए निवेशक, और नए उद्योग इस यात्रा से जुड़ते जाएंगे।

गौरव बल्लभ ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की यह ग्रोथ स्टोरी और मजबूती से आगे बढ़ेगी।"

--आईएएनएस

वीकेयू/डीएससी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...