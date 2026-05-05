भारत का बीएफएसआई सेक्टर स्थिर, वैश्विक अस्थिरता का नहीं होगा कोई बड़ा असर: पूर्व एचडीएफसी चेयरमैन दीपक पारेख

नई दिल्ली, 5 मई (आईएएनएस)। भारत का बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस (बीएफएसआई) सेक्टर स्थिर है और वैश्विक अस्थिरता का कोई खास असर नहीं होगा। यह बयान एचडीएफसी लिमिटेड (विलय के बाद अब एचडीएफसी बैंक) के पूर्व चेयरमैन दीपक पारेख ने मंगलवार को दिया।

हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा वैश्विक हालातों का प्रभाव हॉस्पिटैलिटी, एविएशन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर पड़ सकता है, क्योंकि बाहरी खतरों के प्रति यह सेक्टर अधिक संवेदनशील हैं।

सीआईआई बीएफएसआई समिट 2026 के दूसरे संस्करण के दौरान, पारेख ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वर्तमान में बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र के लिए चिंता का कोई बड़ा कारण नहीं है, हालांकि बाजार की सुस्त भावना के कारण नए ऋण आवेदनों में मामूली मंदी आ सकती है।

उन्होंने कहा कि कच्चे तेल, मुद्रास्फीति से जुड़े उद्योग, एयरलाइंस, होटल और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्र वैश्विक अनिश्चितता के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, और यात्रा के प्रति नकारात्मक रुझान के कारण होटलों में ठहरने का स्तर पहले से ही गिर रहा है।

एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक चेयरमैन के पद से अतानु चक्रवर्ती के इस्तीफे को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर, पारेख ने कहा कि उनका एचडीएफसी बैंक से कोई संबंध नहीं है और वे अब इसके बोर्ड में भी नहीं हैं, इसलिए वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।

हालांकि, उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक पहले ही कह चुका है कि बैंक मजबूत है और पर्याप्त पूंजी है और कोई नैतिक समस्या भी नहीं है।

पारेख ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आरईआईटी) पर कहा कि भारत एक ऐसे मॉडल की ओर बढ़ रहा है जहां डेवलपर संपत्तियों को बेचना पसंद करते हैं, जबकि बड़े संस्थागत निवेशक और वैश्विक खिलाड़ी संपत्तियों को खरीदकर उन्हें आरईआईटी संरचनाओं में समेकित करते हैं।

इसके अलावा, विदेशी निवेश और वित्तीय क्षेत्र पर उन्होंने कहा कि वैश्विक कंपनियों द्वारा भारत में निवेश बढ़ाना जारी रखने की उम्मीद है, जबकि घरेलू कॉर्पोरेट समूह भी वित्तीय सेवाओं में आक्रामक रूप से विस्तार कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि विदेशी और घरेलू निवेश में वृद्धि के साथ-साथ, एआई और टेक्नोलॉजी बीएफएसआई क्षेत्र के विकास के अगले चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

उनके अनुसार, वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण विभिन्न क्षेत्रों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ने के बावजूद, मजबूत घरेलू भागीदारी के समर्थन से भारत की वित्तीय प्रणाली लचीली बनी हुई है।

जून 2023 में एचडीएफसी लिमिटेड के एचडीएफसी बैंक में विलय का ऐलान हुआ है।

--आईएएनएस

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