भारत-ईयू एफटीए पर आखिरी दौर में बातचीत, आने वाले महीनों में हो सकता है समझौता: पीयूष गोयल

नई दिल्ली, 18 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत की यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) पर बातचीत आखिरी दौर में चल रही है और आने वाले समय में दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच समझौता होने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय राजधानी में इंडो-अमेरिका चैंबर ऑफ कॉमर्स समिट के साइडलाइन में बोलते हुए गोयल ने कहा कि सरकार देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है, जिसमें उत्पादों के साथ गंतव्यों के विविधीकरण पर फोकस किया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि देश के समुद्री निर्यात को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार के प्रयासों के कारण यूरोप ने 100 से अधिक भारतीय मत्स्य प्रतिष्ठान को सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी है। वहीं, रूस के साथ भी ऐसी बातचीत चल रही है, जिसमें करीब 25 मत्स्य प्रतिष्ठानों को मान्यता मिल सकती है।

मत्स्य प्रतिष्ठानों, उन बिजनेस को कहा जाता है, जो मछली और समुद्री खाने की प्रोसेसिंग करते हैं।

कार्यक्रम में बोलते हुए पीयूष गोयल ने कहा,"देश का निर्यात इस वित्त वर्ष में पिछले साल से अधिक रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि देश इसी रफ्तार से विकास करता रहेगा और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा।"

दिन की शुरुआत में फिक्की की 98वीं वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए, गोयल ने उद्योग जगत के नेताओं से भारत के विकास को गति देने में मदद के लिए अधिक महत्वाकांक्षी और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया।

गोयल ने फिक्की से अपनी उपस्थिति को प्रमुख शहरों से आगे बढ़ाकर भारत के दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि उद्योग निकायों को केवल विशिष्ट व्यावसायिक समूहों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि देश भर में विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी भागीदारी का विस्तार करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, इंडो-अमेरिका चैंबर ऑफ कॉमर्स समिट के साइडलाइन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने उत्तर प्रदेश के विकास की सराहना की है। योगी सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर और निवेश सभी क्षेत्रों में काम किया है।

--आईएएनएस

एबीएस/