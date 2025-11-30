भारत इंडो-पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण साझेदार है : ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर (आईएएनएस इंटरव्यू)

नई दिल्ली, 28 नवंबर (आईएएनएस)। भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ने दोनों देशों को इंडो-पैसिफिक को ज्यादा स्थिर, शांतिपूर्ण और खुशहाल बनाने वाला साझेदार बताया। आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में ग्रीन ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया इंडो-पैसिफिक को शांत, स्थिर और खुशहाल रखने के समान उद्देश्य के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

ग्रीन ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्ते पहले कभी इतने अच्छे नहीं रहे और उन्होंने बड़े कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे दोनों देश खनिज और दूसरे क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं।

आईएएनएस :- हाल के दिनों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्ते कैसे आगे बढ़े हैं?

राजदूत ग्रीन :- हमारे द्विपक्षीय संबंध पहले कभी इतने अच्छे नहीं रहे। मोदी सरकार के समय में, बहुत बड़े कदम आगे बढ़े हैं। इसलिए, मैं इसे इस तरह से सोचना पसंद करता हूं: हमारे द्विपक्षीय संबंध के तीन ड्राइवर हैं। अब हमारे बीच रणनीतिक संरेखण है। ऑस्ट्रेलिया और भारत हमेशा से दोस्त रहे हैं, लेकिन अब यह अलग है। अब दोनों देश एक विजन पर काम कर रहे हैं कि हम अपने भारतीय समुद्र और इंडो-पैसिफिक को कैसे स्थिर, खुशहाल और मुक्त बनाना चाहते हैं। हमारे बीच इकोनॉमिक कॉम्प्लिमेंट्री का स्तर बहुत मजबूत है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और यह दुनिया के हर देश के लिए दिलचस्प है, लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया के लिए खास दिलचस्प है क्योंकि हम उन चीजों का प्रोडक्शन करते हैं, जिनकी भारत को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के अगले फेज के लिए जरूरत है, चाहे वह एनर्जी हो, मिनरल्स या मेटल्स हों, या स्किल्स और ट्रेनिंग हों। हम भारत के साथ ज्यादा मुकाबला नहीं करते हैं। तीसरी चीज जो सच में हमारे संबंध को आगे बढ़ा रही है, वह है मानवीय संबंध। अब भारतीय मूल के दस लाख लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और इससे हमारे रिश्तों में एक बहुत मजबूत व्यक्तिगत पहलू जुड़ रहा है।

आईएएनएस :- अगले कुछ सालों में दोनों देशों के लिए सहयोग के कौन से क्षेत्र प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं?

राजदूत ग्रीन :- कुछ चीजें हैं, जिन पर हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पिछले साल नेताओं ने हमें कुछ होमवर्क दिया था और कहा था कि हमें अपने लंबे समय से चले आ रहे डिफेंस और सिक्योरिटी स्टेटमेंट को अपडेट करना चाहिए और इसलिए हम अभी वही कर रहे हैं। हम एक नया मैरीटाइम सिक्योरिटी रोडमैप बना रहे हैं ताकि इस बहुत जरूरी क्षेत्र में मिलकर काम कर सकें। अर्थव्यवस्था की बात करें तो, हमारे पास एक ऑस्ट्रेलिया-इंडिया इकोनॉमिक रोडमैप है जो यह पहचान रहा है कि हमारे सेक्टर्स में बड़े मौके कहां हैं और बेशक हमारे व्यापार मंत्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दूसरे फेज पर मिलकर काम कर रहे हैं, जिसे हम सीईसीए कहते हैं। इन सभी क्षेत्र और एजुकेशन और टेक, जरूरी मिनरल्स सहित कई और क्षेत्रों में, हमें भविष्य में कुछ बड़ी मुश्किलों को पार करना है।

आईएएनएस :- इंडो-पैसिफिक रीजन में भारत की भूमिका को मजबूत करने में ऑस्ट्रेलिया कैसे मदद कर रहा है?

राजदूत ग्रीन :- इंडो-पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया और भारत बहुत करीबी पार्टनर हैं। हम एक स्थिर और खुशहाल इंडो-पैसिफिक के बारे में एक जैसा विजन रखते हैं, जिसे हम बराबर मिलकर बनाना चाहते हैं। तो, इसका मतलब है कि जब हम अपने क्षेत्र में विकास की नई क्षमता लाना चाहते हैं, तो हम एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चाहे वह पैसिफिक आइलैंड्स में हो, जहां ऑस्ट्रेलिया काफी सक्रिय है, लेकिन जहां भारत अब पैसिफिक के देशों के विकास में समर्थन दे रहा है, चाहे वह मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस जैसे फील्ड्स में हो, जहां हमारी नेवी और कस्टम्स और बॉर्डर फोर्स एक साथ काम कर सकती हैं, हम वह कर रहे हैं। चाहे वह आसियान जैसे रीजनल इंस्टीट्यूशन्स को मजबूत करने की कोशिश हो, जिसके हम दोनों सदस्य हैं, और आईओआरए, इंडियन ओशन रीजनल ऑर्गनाइजेशन जिसके हम दोनों सदस्य हैं। तो, कई क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ज्यादा स्थिर, ज्यादा शांतिपूर्ण और ज्यादा खुशहाल इंडो-पैसिफिक बनाने की कोशिश में पार्टनर हैं।

आईएएनएस :- क्या कोई नई स्कॉलरशिप के मौके हैं या कोई एकेडमिक कोलेबोरेशन की योजना है?

राजदूत ग्रीन :- बहुत कुछ है। कई ऑस्ट्रेलियन विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों के लिए स्कॉलरशिप ऑफर है। नई बात यह है कि ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट अब पीएचडी लेवल पर स्टूडेंट्स को लगभग 15 स्कॉलरशिप दे रही है। यह खास तौर पर एसटीईएम पर फोकस्ड है, इसलिए विज्ञान और तकनीक यहां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम उस क्षेत्र में अपनी साझेदारी को मजबूत करना चाहते हैं और ये स्कॉलरशिप एक ऐसा तरीका है, जिससे भारत के सच में हाई-लेवल स्कॉलर्स ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर सकते हैं और अपने कौशल को अपग्रेड कर सकते हैं।

आईएएनएस :- भारतीय स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया क्या कदम उठा रहा है?

राजदूत ग्रीन :- हमने इस पर बहुत मेहनत की है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है और हमें इस पर गर्व है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में आने वाले सभी लोग, चाहे वे भारतीय हों या दूसरे देशों से, असल में हमारे अपने लोग सुरक्षित रहें और हमारे पास एक बहुत मजबूत और असरदार पुलिस फोर्स, एक बॉर्डर फोर्स, और बहुत असरदार सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसियां ​​हैं। हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे देश में आने वाले भारतीय लोगों का स्वागत हो। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया में लगातार माइग्रेशन के पक्ष में हैं, जो सस्टेनेबल हो और हम एक मल्टीकल्चरल ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में हैं, जिसमें लोग, चाहे वे दुनिया से कहीं से भी आएं, सुरक्षित महसूस करें और असल में हमारे समाज में उनका सम्मान किया जाता है।

--आईएएनएस

केके/एबीएम