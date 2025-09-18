भारत एक रोमांचक कहानी, हम सभी चुनौतियों पर विजय पाने में सक्षम : सीईए नागेश्वरन

नई दिल्ली, 18 सितंबर (आईएएनएस)। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को देश की ग्रोथ स्टोरी की सराहना की। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी, इतने विशाल आकार और विविधता वाला कोई देश इतने बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का प्रयास नहीं कर रहा है और हम सभी प्रकार की चुनौतियों पर विजय पाने में सक्षम हैं।

आईएएनएस से बात करते हुए नागेश्वरन ने कहा कि भारत हमेशा से एक रोमांचक कहानी रहा है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने जोर देकर कहा, "दुनिया में कहीं भी, इतने विशाल और विविधता वाला कोई देश लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का प्रयास नहीं कर रहा है। भारत अब तक कम आय की स्थिति से निम्न मध्यम आय की स्थिति में आने में सफल रहा है।"

उन्होंने आगे कहा कि हमें न केवल अपनी असफलताओं से बल्कि अपनी सफलताओं से भी सीखने की जरूरत है।

नागेश्वरन ने भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के साइडलाइन में न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा, "हमने क्या सही किया? हमने कई चीजें सही कीं। इसलिए मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है, खासकर इस अनिश्चितता के समय में, कुछ सफलता की कहानियों पर ध्यान केंद्रित करना, जिन चमत्कारों की हम बात करते हैं और यह हमारे लिए एक प्रेरणा और अनुस्मारक होगा कि हम अपनी चुनौतियों पर विजय पाने में सक्षम हैं।"

सीईए ने 125 वर्षों से अस्तित्व में रहे चैंबर को भी बधाई दी और कहा, "मैं भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स को अपने सदस्यों और राष्ट्र के लिए कई और वर्षों और दशकों तक विशिष्ट सेवा प्रदान करने की कामना करता हूं।"

भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स 1900 में स्थापित हुआ था, जो कि पूर्वी क्षेत्र के सबसे पुराने, सबसे बड़े और अग्रणी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स में से एक है।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बातचीत के बारे में पूछे गए एक सवाल पर, नागेश्वरन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि व्यापार से जुड़ी बाधाएं जल्द ही सुलझ जाएंगी।

उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि बातचीत जारी है। मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही सुलझ जाएगा।"

नागेश्वरन ने पहले कहा था कि टैरिफ विवादों और वैश्विक व्यापार को प्रभावित करने वाली भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था झटकों की बजाय अच्छी खबरों के लिए बेहतर स्थिति में है।

उन्होंने पुष्टि की कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है।

नागेश्वरन ने इस मजबूती का श्रेय एक दशक के सुधारों को दिया, जिसमें डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड और लघु एवं मध्यम उद्यमों का क्रमिक औपचारिकीकरण शामिल है।

--आईएएनएस

