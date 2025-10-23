भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की उम्मीद के बीच एमसीएक्स पर चमका सोना, कीमतों में दर्ज तेजी

मुंबई, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों के बीच गुरुवार सुबह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर पीली धातु की कीमतों में तेजी दर्ज की गई।

संभावित समझौते को लेकर आशावाद ने कीमती धातुओं में निवेशकों की धारणा मजबूत किया।

शुरुआती कारोबार में, एमसीएक्स पर सोने का दिसंबर वायदा कॉन्ट्रैक्ट 0.89 प्रतिशत बढ़कर 1,22,938 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

इसी तरह, एमसीएक्स पर चांदी का दिसंबर वायदा कॉन्ट्रैक्ट 0.93 प्रतिशत बढ़कर 1,46,915 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।

विश्लेषकों के अनुसार, दिसंबर एक्सपायरी के लिए एमसीएक्स पर सोने की कीमतें 1,21,500 रुपए से 1,23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के दायरे में रहने की उम्मीद है।

हालांकि ग्लोबल मार्केट में अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के कारण सोने की कीमतों में गिरावट आई, क्योंकि निवेशक इस सप्ताह के अंत में अमेरिका से आने वाले प्रमुख मुद्रास्फीति के आंकड़ों का इंतजार कर रहे थे।

ये आंकड़े फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर अगले कदम को प्रभावित कर सकते हैं।

सुबह 3:10 बजे जीएमटी तक, सोने का स्पॉट प्राइस (हाजिर भाव) 0.2 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,084.29 डॉलर प्रति औंस पर था, जबकि दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.9 प्रतिशत बढ़कर 4,100.90 डॉलर प्रति औंस हो गया।

अमेरिकी डॉलर सूचकांक प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले 0.2 प्रतिशत बढ़ा, जिससे विदेशी खरीदारों के लिए सोना महंगा हो गया।

विश्लेषकों ने कहा, "एक महत्वपूर्ण वृद्धि के बाद सोने की कीमत एक नए चरण में प्रवेश कर गई है और अस्थिरता के कारण लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, लेकिन दूसरी ओर, इसमें उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है।"

उन्होंने आगे कहा, "1979 के बाद से अपनी सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि की ओर बढ़ रहे सोने में सालाना आधार पर आई 54 प्रतिशत की वृद्धि ने मार्च में 3,000 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस और अक्टूबर में 4,000 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस के प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध स्तरों को तोड़ दिया है।"

इस बीच, दिवाली की छुट्टियों के बाद, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत को लेकर आशावाद के चलते भारतीय रुपया मजबूती के साथ खुला।

डॉलर के मुकाबले रुपया 87.83 पर खुला, जो पिछले बंद भाव 87.93 से 10 पैसे अधिक है।

दिवाली की छुट्टियों के कारण 21 और 22 अक्टूबर को करेंसी और बॉन्ड मार्केट बंद रहे थे।

--आईएएनएस

एसकेटी/