भारत, अमेरिका का प्रमुख द्विपक्षीय व्यापारिक साझेदार, ट्रेड वार्ता से नए अवसर खुलेंगे : अर्थशास्त्री

Sep 17, 2025, 01:12 AM

मुंबई, 16 सितंबर (आईएएनएस)। भारत, अमेरिका का प्रमुख द्विपक्षीय व्यापारिक साझेदार है। सोमवार से दोनों देशों के बीच शुरू हुई ट्रेड वार्ता से टैरिफ में जरूर कमी आएगी और नए अवसर खुलेंगे। यह जानकारी अर्थशास्त्रियों की ओर से दी गई।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए प्रबीर कुमार सरकार ने कहा कि दोनों देश के बीच व्यापार वार्ता फिर से शुरू होना एक अच्छी खबर है। भारत, अमेरिका का प्रमुख द्विपक्षीय साझेदार है। हालांकि, रूस से तेल आयात के चलते अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। ऐसे में दोनों देशों के बीच बातचीत फिर से शुरू होने से टैरिफ का हल जरूर निकलेगा और यह घटकर अधिकतम 25 प्रतिशत तक आ सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों के प्रवेश को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। ऐसे में सरकार का यह स्टैंड इस बार भी कायम रहेगा।

एसोचैम जम्मू-कश्मीर परिषद के चेयरमैन मानिक बत्रा ने कहा कि भारत-अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता शुरू होने से इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें हैं। हमारे देश से होने वाले निर्यात का एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी देशों में जाता है और वे हमारे बाजारों में काफी निवेश भी करते हैं। इस कारण से हम उम्मीद करते हैं कि इन व्यापार वार्ता के सकारात्मक परिणाम आए।

उन्होंने आगे कहा कि दुनिया भारत को एक ट्रेड हब के रूप में देखती है। ऐसे में इस स्थिति को बनाए रखने के लिए हमारे लिए यह ट्रेड डील काफी आवश्यक है।

अमेरिका की ओर से रूस से तेल आयात करने और व्यापार घाटे के कारण भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। हालांकि, इन टैरिफ से इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा को बहार रखा है।

दक्षिण और मध्य एशिया के लिए असिस्टेंट यूएसटीआर (यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव) ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पहली बार भारतीय समकक्षों से मिल रहा है।

--आईएएनएस

एबीएस/

