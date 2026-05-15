भारत आ रहे एलपीजी के दो जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित पार कर गए: केंद्र

नई दिल्ली, 14 मई (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने गुरुवार को बताया कि भारत आने वाले दो एलपीजी जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर चुके हैं और अगले कुछ दिनों में भारत पहुंचने की उम्मीद है।

सरकार ने अपने दैनिक ब्रीफिंग में बताया कि मार्शल द्वीप समूह के ध्वज वाला एसवाईएमआई नामक एलपीजी कैरियर जहाज भारत के लिए 19,965 मीट्रिक टन एलपीजी कार्गो लेकर आ रहा है। इस जहाज पर 21 विदेशी चालक दल सदस्य मौजूद हैं। यह जहाज 13 मई को सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर चुका है और 16 मई को कांडला पहुंचने की उम्मीद है।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एलपीजी वाहक और वियतनाम-ध्वज वाला दूसरा जहाज एनवी सनशाइन 46,427 मीट्रिक टन एलपीजी कार्गो लेकर भारत आ रहा है। इस जहाज पर 24 विदेशी चालक दल सदस्य सवार हैं। यह जहाज 14 मई 2026 को सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर चुका है और 18 मई को न्यू मैंगलोर पहुंचने की संभावना है।

इस बीच, एक भारतीय ढाऊ जहाज 'एमएसवी हाजी अली' सोमालिया से यूएई के शारजाह की यात्रा के दौरान 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गया। जहाज में आग लग गई, जिसके बाद वह डूब गया।

मंत्रालय ने बताया कि जहाज पर मौजूद सभी 14 चालक दल सदस्यों को ओमानी तट रक्षक ने सुरक्षित बचा लिया। सभी लोग ओमान के डिब्बा पोर्ट पहुंच चुके हैं। चालक दल पूरी तरह सुरक्षित है और स्थानीय अधिकारियों के साथ जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।

सरकार ने कहा कि भारत सरकार, ओमान की सरकार, भारतीय मिशन अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में है।

मंत्रालय के अनुसार, पिछले 72 घंटों में एमएसवी हाजी अली की घटना को छोड़कर भारतीय जहाजों या भारतीय नाविकों वाले विदेशी जहाजों से जुड़ी कोई अन्य घटना सामने नहीं आई है।

मंत्रालय ने कहा, "क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक फिलहाल सुरक्षित हैं।"

इसके अलावा, नौवहन महानिदेशालय (डीजी शिपिंग) के कंट्रोल रूम ने सक्रिय होने के बाद से अब तक 9,266 कॉल और 20,592 से अधिक ईमेल संभाले हैं। पिछले 72 घंटों में 377 कॉल और 834 ईमेल प्राप्त हुए हैं।

मंत्रालय ने बताया कि डीजी शिपिंग के माध्यम से अब तक खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से 3,158 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी कराई जा चुकी है। इनमें पिछले 72 घंटों में वापस लाए गए 62 नाविक भी शामिल हैं।

सरकार ने यह भी कहा कि भारत के सभी बंदरगाहों पर संचालन सामान्य है और कहीं भी भीड़भाड़ या रुकावट की कोई सूचना नहीं है।

--आईएएनएस

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