भारत 6जी, एआई और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में निभाएगा अहम भूमिका : ज्योतिरादित्य सिंधिया

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को कहा कि एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025, 8 अक्टूबर से शुरू होगा और इसमें ग्लोबल टेलीकॉम लीडर्स, इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और नीति निर्माता एक छत के नीचे आएंगे।

उन्होंने आगे कहा कि चार-दिन चलने वाले इस मेगा इवेंट में 6जी टेक्नोलॉजी के भविष्य, एआई नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और अगली पीढ़ी के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा।

आयोजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सिंधिया ने कहा कि आईएमसी 2025 ग्लोबल टेलीकॉम सेक्टर में भारत के नेतृत्व को साबित करेगा।

केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "चार दिवसीय मेगा इवेंट ग्लोबल टेलीकॉम लीडर्स, इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और नीति निर्माताओं को एक छत के नीचे एकजुट करेगा और 6 जी, एआई-नेटिव नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और अगली पीढ़ी के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए रोडमैप को आकार देगा, जिससे ग्लोबल टेलीकॉम सेक्टर में भारत के नेतृत्व की पुष्टि होगी।"

इस वर्ष स्टार्टअप्स पर केंद्रित कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए, सिंधिया ने 'आईएमसी एस्पायर प्रोग्राम' की शुरुआत की घोषणा की, जो उद्यमियों को निवेशकों और वित्तीय संस्थानों से जोड़ेगा।

उन्होंने कहा, "पहली बार, इस कार्यक्रम में लगभग 500 स्टार्टअप्स और 300 वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी प्रमोटर और निवेश बैंकर शामिल होंगे। आईएमसी 2025 स्टार्टअप्स और वेंचर फाइनेंसिंग के बीच एक सेतु का काम करेगा।"

सिंधिया ने कहा कि भारत 6जी टेक्नोलॉजी की ग्लोबल रेस में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

उन्होंने कहा कि 6जी के लिए मानक और प्रोटोकॉल पहले से ही विकसित किए जा रहे हैं और 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया भारत 6जी एलायंस इस प्रगति में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

यह एलायंस आईएमसी 2025 की चर्चाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इस कार्यक्रम में 'अंतरराष्ट्रीय एआई समिट' का भी आयोजन होगा, जहां विशेषज्ञ एआई में नई एडवांसमेंट और एप्लीकेशंस पर चर्चा करेंगे।

सिंधिया ने कहा, "हम आईएमसी के एक भाग के रूप में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट आयोजित कर रहे हैं।"

एक अन्य प्रमुख आकर्षण 'सैटकॉम शिखर सम्मेलन' होगा, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज पर केंद्रित होगा।

सिंधिया ने बताया कि सैटकॉम सेवाओं के लिए तीन लाइसेंस पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं और इस विषय पर इस आयोजन के दौरान गहन चर्चा की जाएगी।

इसके अलावा, डेटा सुरक्षा और यूजर्स की सुरक्षा पर एक 'साइबर सिक्योरिटी समिट' भी आयोजित की जाएगी।

सिंधिया ने कहा, "दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना जितना महत्वपूर्ण है, हमारे 1.2 अरब ग्राहकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।"

