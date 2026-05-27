भुगतान में अनियमितता के आरोपों के बाद एचडीएफसी बैंक के शेयर 2 प्रतिशत से अधिक फिसले

नई दिल्ली, 27 मई (आईएएनएस)। देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक के शेयर में बुधवार को गिरावट देखने को मिली। इसकी वजह एक रिपोर्ट में बैंक की आंतरिक शासन प्रक्रियाओं के बारे में चिंताएं जताना और अनियमित भुगतान का आरोप लगना है।

एचडीएफसी बैंक का शेयर दोपहर 12:30 बजे 2.27 प्रतिशत की कमजोरी के साथ दिन के निचले स्तर 761.20 रुपए पर था।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, एचडीएफसी बैंक की ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड (एसीबी) ने 12 मार्च को वित्त वर्ष 2024 और 2025 के दौरान महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमएसआरडीसी) को किए गए 45 करोड़ रुपए के भुगतान की औपचारिक आंतरिक सतर्कता जांच का आदेश दिया है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ये भुगतान कथित तौर पर एमएसआरडीसी द्वारा बैंक में जमा की गई राशि पर दिए जाने वाले अलग-अलग ब्याज दरों से जुड़े थे।

रिपोर्ट के अनुसार, राज्य एजेंसी को ब्याज भुगतान के रूप में सीधे जमा किए जाने के बजाय, धनराशि कथित तौर पर बैंक के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से भेजी गई और चार स्थानीय विक्रेताओं के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान में योगदान के रूप में दिखाई गई।

इसके अलावा, रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ शशिधर जगदीश की उपस्थिति में वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर इस व्यवस्था पर चर्चा की गई थी।

रिपोर्ट में इन घटनाक्रमों को एचडीएफसी बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष अतानु चक्रवर्ती के 18 मार्च को हुए अचानक इस्तीफे से भी जोड़ा गया है। उन्होंने मूल्यों और नैतिकता पर मतभेदों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था, हालांकि बैंक प्रबंधन ने बाद में कहा कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उन्हें किसी विशिष्ट चिंता की जानकारी नहीं दी गई थी।

हालांकि, रिपोर्ट लिखे जाने तक एचडीएफसी बैंक ने एक्सचेंजों को इस रिपोर्ट के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रकाशन से पहले अखबार द्वारा भेजे गए विस्तृत प्रश्नों का बैंक और आरबीआई दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया।

उनके इस्तीफे के बाद, एचडीएफसी समूह के अनुभवी केकी मिस्त्री को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्होंने कहा कि बैंक का संचालन और प्रशासन स्थिर बना हुआ है।

इससे पहले मार्च में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा था कि एचडीएफसी बैंक के संचालन या आचरण के संबंध में कोई महत्वपूर्ण चिंताएं नहीं हैं।

--आईएएनएस

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