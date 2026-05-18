बेंगलुरु-मुंबई एक्सप्रेस का पहला सफर शुरू, कर्नाटक-महाराष्ट्र के बीच मजबूत होगा संपर्क

नई दिल्ली, 17 मई (आईएएनएस)। बेंगलुरु-मुंबई एक्सप्रेस का पहला सफर रविवार को शुरू हो गया है। इससे कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच संपर्क मजबूत होगा और व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और रोजगार के अवसरों के लिए यात्रा सुगम हो जाएगी।

यह नई सेवा बेंगलुरु, हुबली-धारवाड़ क्षेत्र, बेलगावी, पुणे और मुंबई के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेल संपर्क को और बेहतर बनाएगी। इस ट्रेन का संचालन और रखरखाव दक्षिण पश्चिम रेलवे (एसडब्ल्यूआर) जोन द्वारा किया जाएगा।

एसडब्ल्यूआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. मंजुनाथ कनमदी ने एक बयान में कहा कि यह नई ट्रेन सेवा बेंगलुरु, उत्तरी कर्नाटक और मुंबई क्षेत्र के बीच व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और रोजगार के उद्देश्य से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। यह सेवा रास्ते में पड़ने वाले महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के लिए रेल संपर्क को भी बेहतर बनाएगी।

नई बेंगलुरु-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 16553/16554 के साथ चलेगी। रविवार को, बेंगलुरु के सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच ट्रेन संख्या 06557 के साथ एक उद्घाटन एकतरफा विशेष सेवा के रूप में इसका संचालन किया गया।

एक्सप्रेस ट्रेन 1,210 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे और 5 मिनट में तय करेगी। ट्रेन का नियमित संचालन बेंगलुरु से 23 मई से शुरू होगा, जबकि मुंबई से सेवाएं 24 मई से शुरू होंगी।

नई एसएमवीटी बेंगलुरु-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 15 स्टेशनों पर रुकेगी। ये स्टेशन हैं: तुमकुरु, दावणगेरे, एसएसएस हुबली, धारवाड़, बेलगावी, मिराज, सांगली, कराड, सतारा, लोनांद, पुणे, लोनावला, कर्जत, कल्याण और ठाणे।

एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में दो बार चलेगी। ट्रेन में एक एसी 2-टियर कोच, चार एसी 3-टियर कोच, छह स्लीपर कोच, चार जनरल सेकंड क्लास कोच, दिव्यांगजनों के लिए विशेष डिब्बे वाला एक सेकंड क्लास लगेज-कम-ब्रेक वैन और एक लगेज-कम-जनरेटर कार-कम-ब्रेक वैन होगी, कुल मिलाकर 17 एलएचबी कोच होंगे।

एसएमवीटी बेंगलुरु और लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच ट्रेन संख्या 16553/16554 पर यात्रा के लिए, स्लीपर क्लास का टिकट किराया 750 रुपए, एसी 3 टियर का 1,880 रुपए और एसी 2 टियर का 2,575 रुपए निर्धारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 16553 एसएमवीटी बेंगलुरु-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को रात 8.35 बजे एसएमवीटी बेंगलुरु से प्रस्थान करेगी और रविवार और बुधवार को रात 8.40 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।

वापसी दिशा में, ट्रेन संख्या 16554 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस प्रत्येक रविवार और बुधवार को रात 11.15 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से प्रस्थान करेगी और सोमवार और गुरुवार को रात 10.30 बजे एसएमवीटी बेंगलुरु पहुंचेगी।

--आईएएनएस

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