बीएसई ने लॉन्च किया 5 ईयर सॉवेरन बॉन्ड इंडेक्स, सरकारी प्रतिभूतियों को ट्रेक करने में निवेशकों की करेगा मदद

मुंबई, 4 जून (आईएएनएस)। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सब्सिडियरी कंपनी बीएसई इंडेक्स सर्विसेज ने गुरुवार को नए सूचकांक बीएसई इंडिया 5 ईयर सॉवेरन बॉन्ड इंडेक्स को लॉन्च करने का ऐलान किया है। यह पांच वर्ष की सरकारी प्रतिभूतियों (बॉन्ड) को ट्रेक करेगा।

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बीएसई इंडेक्स सर्विसेज ने कहा कि नए बेंचमार्क की बेस वैल्यू 100 होगी और इसकी पहली बेस वैल्यू डेट 27 अप्रैल, 2018 होगा। इसका पुनर्गठन मासिक आधार पर किया जाएगा।

इस सूचकांक के लॉन्च से भारत के फिक्स्ड-इनकम सेगमेंट में पैसिव इन्वेस्टमेंट के अवसर बढ़ेंगे। इसे एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स, इंडेक्स फंड्स और अन्य पैसिव इन्वेस्टमेंट रणनीतियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

यह सूचकांक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (पीएमएस), म्यूचुअल फंड योजनाओं और संस्थागत निवेश पोर्टफोलियो के लिए एक बेंचमार्क के रूप में भी कार्य कर सकता है।

नए बॉन्ड बेंचमार्क को शामिल करने के साथ, बीएसई का लक्ष्य अपने सूचकांक विकल्पों का विस्तार करना और निवेशकों को बाजार से जुड़े निवेश उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करना है।

बीएसई इंडेक्स सर्विसेज (पूर्व में एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) विभिन्न एसेट क्लास में सूचकांकों की गणना, प्रकाशन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

यह कंपनी एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

इससे पहले मार्च में, कंपनी ने बीएसई स्मॉलकैप 500 इंडेक्स के साथ-साथ इसी आधार पर बने चार अन्य फैक्टर-आधारित इंडेक्स भी लॉन्च किए, जिनमें क्वालिटी, मोमेंटम, लो वोलैटिलिटी और एनहैंस्ड वैल्यू वेरिएंट शामिल हैं। इनका उद्देश्य पैसिव और फैक्टर-आधारित निवेश के अवसरों को मजबूत करना है।

ये लॉन्च एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), इंडेक्स फंड और संस्थागत निवेशकों के लिए विविध निवेश उत्पादों की तलाश में बेंचमार्क विकल्पों को व्यापक बनाने पर एक्सचेंज के बढ़ते फोकस को दर्शाते हैं।

हाल ही में, बीएसई इंडेक्स सर्विसेज ने बीएसई 4-8 ईयर जी-सेक इंडेक्स और बीएसई इंडिया 10-ईयर सॉवरेन बॉन्ड इंडेक्स सहित अपने सरकारी बॉन्ड इंडेक्स के आवधिक पुनर्गठन की घोषणा की, जो फिक्स्ड-इनकम बेंचमार्क विकल्पों के विस्तार पर इसके निरंतर फोकस को दर्शाता है।

--आईएएनएस

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