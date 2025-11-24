बीएसई के सेंसेक्स में शामिल होने से इंडिगो में तेजी, टाटा मोटर्स पीवी का शेयर फिसला

नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की परेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयर में सोमवार को तेजी देखने को मिली। इसकी वजह स्टॉक का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के मुख्य सूचकांक सेंसेक्स में 22 दिसंबर से शामिल होना है।

एक्सचेंज की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इंटरग्लोब एविएशन सेंसेक्स में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की जगह लेगा।

दोपहर 1:30 बजे इंडिगो का शेयर 0.44 प्रतिशत के उछाल के साथ 5,868 रुपए पर था। वहीं, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का शेयर 0.62 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 360 रुपए पर था।

वर्तमान में इंडिगो का बाजार पूंजीकरण 2.27 लाख करोड़ रुपए है। वहीं, इसका पीई रेश्यो करीब 45 के आसपास है।

पिछले छह महीनों में शेयर लगभग 9 प्रतिशत और 2025 में अब तक 28 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दे चुका है।

मौजूदा समय में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का बाजार पूंजीकरण 1.32 लाख करोड़ रुपए है और इसका पीई रेश्यो करीब 1.4 के आसपास है।

बीते महीने टाटा मोटर्स ने अपने पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल सेगमेंट को अलग-अलग करने का फैसला किया था, जिसके चलते 14 अक्टूबर को, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर एनएसई पर 400 रुपए पर सूचीबद्ध हुए थे।

वहीं, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की लिस्टिंग 12 नवंबर को एनएसई पर 335 रुपए पर हुई थी।

इस महीने की शुरुआत में, इंडिगो ने विमानन परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए 820 मिलियन डॉलर (लगभग 7,294 करोड़ रुपए) के पूंजी निवेश को मंजूरी दी। यह फंड वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कई किस्तों में जारी किए जाने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा बीएसई ने सेंसेक्स 50 में भी बदलाव किए हैं, जिसमें इंडसइंड बैंक की जगह अब मैक्स हेल्थकेयर को शामिल किया जाएगा।

स्टॉक एक्सचेंज ने एक बयान में कहा कि 26 दिसंबर से बीएसई बैंकेक्स में केनरा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को शामिल किया जाएगा।

--आईएएनएस

एबीएस/