बीएसएनएल की तकनीकी दिग्गजों के साथ साझेदारी भारत को टेलीकॉम इनोवेशन का ग्लोबल हब बनाएगी : ज्योतिरादित्य सिंधिया

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि एरिक्सन, क्वालकॉम, सिस्को सिस्टम्स और नोकिया जैसे चार बड़े ग्लोबल टेक्नोलॉजी दिग्गजों के साथ बीएसएनएल की रणनीतिक साझेदारी एक परिवर्तनकारी पहल है, जो न केवल भारत की टेलीकॉम क्षमताओं को अपग्रेड करेगी, बल्कि भारत की युवा प्रतिभाओं को फ्यूचर-रेडी स्किल से भी लैस करेगी।

भारत के डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने और कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के उद्देश्य से, ये साझेदारियाँ बीएसएनएल के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान, जबलपुर स्थित भारत रत्न भीम राव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान (बीआरबीआरएआईटीटी) में 5जी, एआई/एमएल, नेटवर्किंग और डिजिटल तकनीकों में उन्नत प्रशिक्षण पहल शुरू करेंगी।

केंद्रीय मंत्री ने एक मीडिया लेख में कहा है कि लोकल से ग्लोबल तक भारत केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी निर्माण करेगा और जबलपुर इस परिवर्तन के केंद्र में होगा।

उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी मौजूदा पहलों के साथ मिलकर, यह सहयोग भारत को टेलीकॉम इनोवेशन और विशेषज्ञता के लिए एक ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करता है।

उन्होंने आगे कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत को भी एक बढ़ावा देता है क्योंकि बीएसएनएल ने 18 वर्षों के बाद लगातार तिमाही शुद्ध लाभ अर्जित करते हुए शानदार वापसी की है।

पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्री द्वारा घोषित साझेदारी के तहत, एरिक्सन बीआरबीआरएआईटीटी में एक 5जी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा, जो विश्व स्तरीय ऑनलाइन मॉड्यूल द्वारा समर्थित व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे छात्रों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से परिचित होने में मदद मिलेगी और साथ ही उन्हें बीएसएनएल के मजबूत टेलीकॉम इंफ्रा का लाभ भी मिलेगा।

क्वालकॉम एडवांस्ड 5जी और एआई पाठ्यक्रमों में विशेषज्ञता हासिल करेगा, पहले 100 छात्रों के लिए इंटर्नशिप और प्रशिक्षण प्रायोजित करेगा, जिससे सीधे तौर पर रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी और उच्च-मांग वाले तकनीकी क्षेत्रों में करियर के रास्ते खुलेंगे।

सिस्को नेटवर्किंग और साइबर सुरक्षा में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के लिए अपनी प्रसिद्ध नेटवर्किंग अकादमी का विस्तार करेगा।

गैर-लाभकारी संस्थाओं के साथ सहयोग कर यह सुनिश्चित करेगा कि भारत भर के शिक्षार्थियों को, चाहे वे किसी भी स्थान पर हों, उद्योग-प्रासंगिक कौशल तक पहुंच प्राप्त हो।

नोकिया एक 5जी और एआई-एमएल लैब स्थापित करेगा, जो कोर नेटवर्क और उभरते दूरसंचार अनुप्रयोगों में प्रशिक्षण पर केंद्रित होगी।

नोकिया और बीएसएनएल का संयुक्त प्रमाणन स्नातकों की उद्योग विश्वसनीयता को बढ़ाएगा।

दो-सप्ताह के गहन मॉड्यूल से लेकर 84 घंटे के व्यापक कार्यक्रमों तक फैला यह पाठ्यक्रम छात्रों, कार्यरत पेशेवरों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए डिजाइन किया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, रोजगार के बढ़ते अवसरों से लाभान्वित होंगी, जबकि समग्र रूप से भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए सक्षम कार्यबल प्राप्त होगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "किफायती ब्रॉडबैंड का विस्तार, यूपीआई जैसे डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाना और शासन के लिए तकनीक का उपयोग करने में भारत की उपलब्धियां दुनिया भर में उदाहरण बन गई हैं। डिजिटल विकास की अगली लहर 5जी, एआई, आईओटी और साइबर सुरक्षा जैसी तकनीकों द्वारा परिभाषित होगी और भारत मूकदर्शक नहीं रहेगा बल्कि यह नेतृत्व- इनोवेशन करेगा और वैश्विक मानक स्थापित करेगा।"

--आईएएनएस

एसकेटी/